timelesz菊池風磨、お守りにしている言葉告白「あの6年間がなければ今の僕は無い」これまで振り返る
【モデルプレス＝2025/09/21】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が21日、自身がパーソナリティを務める番組「菊池風磨 hoursz」（TOKYO FM／JFN全国38局ネット、毎週日曜11時〜）に出演。「お守りワード」を明かした。
【写真】菊池風磨の美腹筋
リスナーからの「お守りワードを教えて」というメールに対して、菊池は「『全部うまくいく』ですかね。『うまくいく』とか『きっと大丈夫』とか」と回答。「そう思うしかないというか、これはずっとそうでしたね。中学受験ぐらいから思ってたかな」と子どもの頃からの「お守りワード」だと明かし、「中学受験でいわゆる第一志望に受からなかったわけですよ。だけど中高一貫校で6年間すごく楽しかったし、あの6年間がなければ今の僕は無いと思っているのでベストだったと思うんですよね。で、大学では行きたい大学に行けてとか、仕事でいうとデビューできてとか、結果的にうまくいってるんですよね」と振り返った。
そして菊池は「これってうまくいってるとも言えるし、うまくいったと思えてるってことだと思う」と持論を口に。「もし今うまくいってないなと思うことがあっても、未来にはきっとこれが糧になってうまくいってると思えれば…。5年後10年後に振り返った時に、あの時は憤ってるように感じてたけど意味があったな、うまくいってるな今って思えたらそれでいいんじゃないかなと思います」と語った。（modelpress編集部）
◆菊池風磨「お守りワード」を告白
