ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、シルエットが上品でかわいい、ディズニーデザイン「刺繍入りAラインコート」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「刺繍入りAラインコート」アナと雪の女王

© Disney

価格：12,900円（税込）

サイズ：M、L、LL

前：左右ポケット

裏地付き

生地：＜織物＞ポリエステル65%、レーヨン15％、アクリル12％、［毛、ポリウレタン、ナイロン］8％（ビーバー）、【裏地】：＜織物＞ポリエステル100％（タフタ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『アナと雪の女王』モチーフのコート。

Aラインのシルエットがかわいい1着です！

首に沿うやや高めの襟ですっきりとした印象に。

© Disney

襟から胸元にかけて刺繍が施されています。

『アナと雪の女王』の作品をイメージしたさりげない刺繍で上品な雰囲気☆

© Disney

左右にはポケット付き◎

丈が短めなのもポイントです。

© Disney

Aラインシルエットなので、ロングスカートとも好相性！

前ボタンを留めずにカジュアルに着こなしても可愛い。

© Disney

＜素材アップ＞

生地は、ウール混素材を使用しています。

しっかりしているのにやわらかな風合いに。

憧れをまとって心は物語の主人公！

シルエットが上品で可愛い、ディズニーデザイン「刺繍入りAラインコート」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

