『アナと雪の女王』をイメージした模様が素敵！ベルメゾン ディズニー「刺繍入りAラインコート」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、シルエットが上品でかわいい、ディズニーデザイン「刺繍入りAラインコート」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「刺繍入りAラインコート」アナと雪の女王
© Disney
価格：12,900円（税込）
サイズ：M、L、LL
前：左右ポケット
裏地付き
生地：＜織物＞ポリエステル65%、レーヨン15％、アクリル12％、［毛、ポリウレタン、ナイロン］8％（ビーバー）、【裏地】：＜織物＞ポリエステル100％（タフタ）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『アナと雪の女王』モチーフのコート。
Aラインのシルエットがかわいい1着です！
首に沿うやや高めの襟ですっきりとした印象に。
© Disney
襟から胸元にかけて刺繍が施されています。
『アナと雪の女王』の作品をイメージしたさりげない刺繍で上品な雰囲気☆
© Disney
左右にはポケット付き◎
丈が短めなのもポイントです。
© Disney
Aラインシルエットなので、ロングスカートとも好相性！
前ボタンを留めずにカジュアルに着こなしても可愛い。
© Disney
＜素材アップ＞
生地は、ウール混素材を使用しています。
しっかりしているのにやわらかな風合いに。
憧れをまとって心は物語の主人公！
シルエットが上品で可愛い、ディズニーデザイン「刺繍入りAラインコート」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 『アナと雪の女王』をイメージした模様が素敵！ベルメゾン ディズニー「刺繍入りAラインコート」 appeared first on Dtimes.