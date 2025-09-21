ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、メガネの上からかけることもできる、ディズニーデザイン「ファッション用オーバーグラス」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ファッション用オーバーグラス」ミッキーモチーフ

価格：4,490円（税込）

レンズカラー：【ブラック】グレー、【ブラウン】ライトブラウン

レンズの可視光線透過率：【ブラック】約11％、【ブラウン】約17.1％

紫外線透過率1.0％以下

サイズ：約15×5cm

つるの長さ：約13cm

重さ：約30g

主材：【レンズ】プラスチック、【フレーム】プラスチック

UVカット加工

UVカット率：約99％以上レンズ

適応サイズ：横約13.8cm×高さ約4cm以内のメガネに対応

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※眼鏡の形状によっては適応サイズ内でも収まらない場合があります。通常のグラスとしてお使いください。

※ラインストーンは左側のサイドレンズ部分にのみつきます。右側のサイドレンズにはラインストーンはついていません。

メガネの上からでもかけることができる、ファッション用オーバーグラス。

もちろんメガネなしでそのまま使用することもできます！

UVカット率約99％のレンズで、運転中や屋外でのレジャーなどで大活躍間違いなしです◎

カラーは、レンズカラーがグレーでオシャレにかけることができる「ブラック」と、

レンズカラーがライトブラウンで、どのようなコーディネートにも合わせやすい「ブラウン」の2色展開です。

どちらもシンプルなデザインで、世代問わず使いやすいのも魅力的☆

そして、左側サイドレンズにはミッキーモチーフのラインストーンも。

キラリと輝くラインストーンがスタイリッシュで、キュートなアクセントになっています。

紫外線から目をガード！

メガネの上からかけることもできる、ディズニーデザイン「ファッション用オーバーグラス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

