TBS良原安美アナ、9・28で『サンジャポ』卒業を生発表「最後まで全力で務めます」
TBS良原安美アナウンサー（29）が21日、TBS系TBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に生出演し、番組卒業を報告した
【写真】「脚長い〜」ミニスカ美脚ショットを披露したTBS良原安美アナ
番組の終盤、「総理大臣指名選挙」に関する激論が進む中、MCを務めるお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二が「お話、尽きませんけれども、アミーゴから大事なお話がございます」と話題転換。良原アナは「実は、『サンジャポ』を卒業します」と笑顔で報告した。スタジオが大げさに驚く中、良原アナは「知ってたでしょ、みなさん」とツッコんだ。
さらにCM明け、良原アナは「来週9月28日をもって卒業となります」と改めて報告。「最後まで全力で務めますので来週もよろしくお願いします」とあいさつした。
爆笑問題の太田光が「我々の何がいけなかったんでしょう」と事情ありげに問うと、良原アナもノッて、笑顔で「う〜ん」と腕組みして考え込む素振り。そこに田中が「我々がですか？」と重ねると、「違いますよ〜」と否定。そして、詳しいことはまた来週と伝えた。
