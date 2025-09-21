日本ハムの伊藤大海投手（28）が21日、22日のロッテ戦（エスコン）の予告先発投手として発表された。

プロ5年目で初の中4日での先発登板。今季残り9試合で首位ソフトバンクとは3・5ゲーム差。極めて厳しい状況だが、逆転Vへ向けて右腕は「いつも通りやるべきことをやるだけ。自分の責務を全うするだけなので」と、力を込めた。

伊藤は23年を最後に中5日の先発は過去5度あるが、以降は疲労を考慮して必ず中6日以上の間隔を空けてきた。だが、18日のソフトバンクとの直接対決で痛恨の逆転負け。もう後がない状況で、“奥の手”を解禁した。優勝争いがもつれた場合は、最大3試合の登板を見据えた強行ローテだが「一つの案ということで、前回登板の前日夜に伝えられました。その先の戦いを見据えてのことなので、自分で“行けます”と伝えました」と振り返る。

前回17日の楽天戦で左足甲に打球が直撃するも「ここまで来たらやるしかないので。全然問題なくプレーも出来ているので、そこの心配はいらないかなと思います」と伊藤。なりふり構ってはいられない。奇跡を起こすため、エースが身を粉にして望みをつなぐ。