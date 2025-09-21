日本維新の会の藤田文武共同代表（44）が21日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。大阪府知事で日本維新の会代表、吉村洋文氏（50）との関係性について述べた。

3人離党したことについて「1人は大阪回帰した方がいいという主張の方でしたが、大阪回帰が気に入らないという方もいた。それぞれさまざま理由もあるし、党内でしっかり議論して、心合わせをしていった方がいい」と語った。

爆笑問題太田光から「維新の中で一枚岩になれてないのか」との問いには「と、言われるんですけど、どの政党もそうだと思う。そういうときに大きな決断のときにいかにまとめあげていくか、っていうのが私や吉村代表の器量だと思う。ここは泥臭くやりたいと思う」と説明した。

太田から「共同代表っていうと、なんとなくどっちの方が主導権を握るのかな、と。船頭が複数いて、ちょとわかりずらいなって印象がある」と切り込まれると「政党の代表は吉村ですから、代表を支えるというのが本筋。たとえていうなら副社長であり、東京支店長っていう位置づけだと思います」と話した。