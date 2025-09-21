2025年9月19日、世界陸上東京大会、女子やり投げ予選での北口榛花 写真／松尾/アフロスポーツ

酒井 政人

女王の登場に拍手喝采もやりは伸びず

東京2025世界陸上の大会7日目（9月19日）、19時30分開始の女子やり投げA組の第1試技者として北口榛花（JAL）が登場。一昨年のブダペスト世界陸上と昨年のパリ五輪で金メダルを獲得した女王に5万人の大観衆が熱狂した。

決勝へ進むには62m50を超えるか、21時00分開始のB組の選手を含めた36人中、上位12位以内に入る必要がある。67ｍ38の日本記録を保持している北口に“厳しい戦い”が待ち構えていた。

1回目は60ｍ31をマークして笑みを浮かべたが、2回目は60m38に記録を伸ばすも北口は険しい表情だった。その後、60ｍラインを超える選手が続出。女王は7位に転落した。

最終3回目のやりも伸びず、会場から大量のため息が聞こえてきた。記録は58m80で、北口はA組8位という結果に沈んだ。自力で予選を突破することができず、決勝進出はB組の結果次第となった。

試技を終えた北口は目を赤くして、「たぶん決勝には残れない。悔しい結果になったんですけど、春先からちょっとケガが続いて、精神的にも苦しい部分がたくさんありました。その度に今年は東京世界陸上があるから『やっぱり練習に戻ろう』という気持ちになれたんです。今シーズンの素敵なゴールを作ってくださった皆さんに感謝したいです」と語った。

今回の大苦戦は6月に右肘を痛めたことが大きく影響している。7月上旬の日本選手権を欠場。8月はダイヤモンドリーグで実戦復帰するも、本来の投げを東京で披露することができなかった。

右肘の状態は良好だったが、「自分のやりがどのぐらい前に飛んでいくのか。正直、想像できないまま練習してきたんです」と北口は技術面で不安を抱えていた。そのモヤモヤした気持ちを吹っ切るために、最後の投てき練習では右肘を保護していたテーピングを外して臨んだという。

「その方が感覚が良かったので、今回はテープなしで試合に出場しました。正直、テープの有無で、どれぐらい自分の気持ちが変わるのか分からなかったんですけど、1回目で60ｍ飛んで少しホッとしたんです。助走に関しては凄く良かったんですが、3回目は久しぶりに投げ急いでしまった。技術面をうまく噛み合わすことができなかったかなと思います」

3回の試技を最初に終えて、記録は60ｍ38。「これ以上は超えないで……」という願いは届かなかった。B組を含めた総合結果は14位。決勝進出ラインに60cm届かず、女王は予選で姿を消した。

「とりあえず一旦休んで、自分の頭が右肘のことを考えないで練習できるようにしたいと思います。世界大会の借りは世界大会でしか返せません。ここで決勝に残れなかったからといって人生は終わりではないですし、ちょっと長い休みが必要かもしれないですけど、強くなってちゃんと戻ってきたいと思います」

厚底シューズのせいではない

大会9日目（9月21日）の朝9時55分にスタートした男子20km競歩には日本が誇る世界記録保持者・山西利和（愛知製鋼）が登場した。直前に行われた女子20km競歩で藤井菜々子（エディオン）が銅メダルを獲得していたこともあり、日本勢では今大会初となる金メダルの期待が高まっていた。

5km通過時でトップ集団は8人。その後の給水時に山西がペースを上げていく。見事、抜け出すことに成功した。

世界陸上は2019年のドーハ大会と2022年のオレゴン大会を制している山西。3度目の金メダルに向けて視界良好かと思われたが、悲劇が待っていた。

すでにロス・オブ・コンタクト（両足が同時に地面から離れる反則行為）のレッドカードを1枚受けていたが、トップ集団から抜け出したときにレッドカードが相次ぎ、顔を歪めた。累計3枚となり、ペナルティーゾーンで2分間の待機を余儀なくされたのだ。

「あそこに入ってしまうと、入賞はないですし、今日のレースは終わっちゃう。どうしようかな……」

単独トップから奈落の底へ突き落された山西。1時間22分39秒の28位でレースを終えた。

ゴール後、まずは現在の心境を聞かれると「分かんないですね」と悩ましい顔をした。その後、レースをこう振り返った。

「前半はあまりイエローパネル（警告）がなかったので、今日は『行けるのかな』と。その勘違いがすべての元凶かなと思っています。イエローパネルが1枚出たところで、どう仕掛けていくのか。ペースを上げたときの歩形にもう少し慎重になるべきでした。そこが今回の失敗。判断ミスかなと思います」

3連覇を狙った一昨年のブダペスト世界陸上はまさかの24位に沈んだ山西。その後は競歩界を席巻していた厚底シューズに対応すると、今年2月の日本選手権で1時間16分10秒の世界新記録を打ち立てた。

華麗なる復活を遂げた京大卒の頭脳派ウォーカーだが、またしても試練を味わうことになった。

今回は歩形が崩れたことが敗因になったが、「厚底シューズのせいではなくて、ちゃんと慎重にしっかりできていれば問題なかったと思います。終わってみて脚の張っている箇所、張り感を考えると、今日は動きが良くなかった。自分の感覚が悪かったのに、そこに気づく感度がなかったという表現が正しいと思います」と冷静に分析した。

今後に向けて問われると、「どうするのかな。難しいな。何か次につながるものがあればいいなと思います」と山西は答えた。

世界大会を連覇中だった北口と、現役世界記録保持者である山西。自国開催の世界陸上では、周囲からの大きな期待がパフォーマンスを狂わせたのかもしれない。

