就任初戦で大敗→２部に勝てず→昇格組とドロー。フォレスト新監督ポステコグルー、初白星またお預けもポジティブ「興奮するのは…」
９月20日に開催されたプレミアリーグ第５節で、アンジェ・ポステコグルー新監督が率いるノッティンガム・フォレストが、昇格組のバーンリーと敵地で対戦。開始２分でネコ・ウィリアムズが先制点を奪った後、20分に同点弾を浴び、そのまま１−１で引き分けた。
昨季までトッテナムを率いていたポステコグルー監督は、クラブ上層部と対立して解任されたヌーノ・エスピリト・サントの後任として、今月９日に就任した。
新体制でチーム力向上が期待されたが、初陣となったアーセナル戦（０−３）で大敗を喫すると、２部のスウォンジーと戦ったリーグカップ３回戦（２−３）も落としていたなか、今回のバーンリー戦でも勝てず。初白星はまたお預けとなった。
とはいえ、60歳のオーストラリア人指揮官は「満足できる点はたくさんあった」と口に。ポジティブに就任３戦目を振り返った。
「試合の特定の部分では、ボールの有無にかかわらず非常に良いコントロールができ、確実に勝利を収めるのに十分なチャンスを作った。いくつかの不注意な瞬間が相手につけ込む隙を与え、彼らはそれを巧みに利用した。
全体として、我々が求めるプレースタイルへの取り組みにおいて、選手たちにこれ以上を求められなかった。今日のチームは、私が目ざす姿に近付いているように見えた」
これから、もっともっと良くなる。ポステコグルー監督はそう確信しているようだ。
「興奮するのは、まだまだ成長の余地がある点だ。今日は３選手がプレミアリーグデビューを果たした。彼らはフレッシュで、他の選手たちもまだリーグに慣れつつある段階だ。選手たちが指示を理解し、実践しようとしている姿が見える。コーチとしてこれ以上の望みはない」
フォレストはこの後、スペインに移動してベティスと相まみえる。就任４戦目、ヨーロッパリーグで、待望の瞬間を迎えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
