元乃木坂46・畠中清羅、6歳長女と“顔出し”2ショット「2人ともかわいい」「幸せがあふれてます」
アイドルグループ・乃木坂46の元メンバー・畠中清羅（29）が20日、自身のインスタグラムを更新。長女（6）との“顔出し”2ショットを披露した。
【写真】「2人ともかわいい」畠中清羅＆6歳長女の“顔出し”2ショット
「親子でパシャリ」と、長女と仲良く顔を寄せ合う2ショットを2枚アップ。河原での写真も添え、「最近自然に癒される〜っ 自然のパワーってすごいねぇ」とつづった。
この親子ショットにファンからは「2人ともかわいい〜!!」「すてきな親子ですね!!」「幸せがあふれてますよ…お裾分けありがとう」などのコメントが寄せられている。
畠中は2015年4月に乃木坂46を卒業。17年に結婚し、19年6月に第1子長女、21年10月に第2子長男（3）を出産している。
【写真】「2人ともかわいい」畠中清羅＆6歳長女の“顔出し”2ショット
「親子でパシャリ」と、長女と仲良く顔を寄せ合う2ショットを2枚アップ。河原での写真も添え、「最近自然に癒される〜っ 自然のパワーってすごいねぇ」とつづった。
この親子ショットにファンからは「2人ともかわいい〜!!」「すてきな親子ですね!!」「幸せがあふれてますよ…お裾分けありがとう」などのコメントが寄せられている。
畠中は2015年4月に乃木坂46を卒業。17年に結婚し、19年6月に第1子長女、21年10月に第2子長男（3）を出産している。