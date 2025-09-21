【爆笑】Switch2が欲しい息子に“倍率”を説明したら…まさかの計算結果に6万いいね「コント」「頭の回転が速い」【ママリ】

Swich2が欲しい息子に膨大な応募者数を伝えたい父、オチに6万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ぺんたぶ(@pentabutabu)さんの投稿です。Nintendo Switch2が欲しくて欲しくてたまらない、ぺんたぶさんの息子。ある日、ぺんたぶさんに「Switch2が欲しい」とおねだりが。「まだ欲しい人がたくさんいるから買えないかな」と言うと…。

小3のむすこ「Switch2がほしい」

僕「まだ欲しい人が多くて買えないかな…」

むすこ「え？500人くらい？」

僕「昨日GLAYの20万人ライブの映像を見たよね？」

むすこ「うん。人だらけのやつ」

僕「あの11倍だって」



むすこ「あの11倍って、44人！？」



僕「GLAYは増えない」

息子くん、すぐに計算して答えを導きだしたのはすごいですよね。GLAYのメンバーを増やしてしまうのは、笑ってしまいます。しかしNintendo Switch2がいかに人気なのかがわかりますね。



この投稿には「むすこ氏の返しが面白すぎる。コントかな？」「即座にGLAYの人数を11倍にするの、頭の回転が速い」といったリプライがついていました。親子のほっこりするやりとりでした。

いとしいわが子を前に…母の神頼みがおもしろすぎて1万いいね

ねたろう☺︎🍑2y🍊0y(@srj_mama)さんの投稿です。わが子のいとおしい瞬間は、絶対に忘れたくないですよね。『今、この瞬間を目に焼きつけておこう…』という思いを、何度かした経験もあるのではないでしょうか。



投稿者のねたろう☺︎🍑2y🍊0yさんは、わが子たちのいとおしい瞬間を目撃して、思わず神様にあるお願いをするのでした。

ああ神様

贅沢言わないから、絶対にこの瞬間を私の走馬灯に入れてください🙏



あとこの子達の将来をできる限り長く見守りたいから長生きさせてください



それとこの子達に不自由な生活させたくないので、今後充分な生活費をください



余力があれば３食用意してください

お風呂も入れてください寝かしつ

愛らしい子どもたちの様子に、思わずほっこりしますよね。こんな素敵なシーンは絶対に忘れたくないと、どの親でも思うはずです。走馬灯に入れてほしいリストがあったら、きっとすべてわが子たちで埋まってしまうのではないでしょうか。それにしても、一度神頼みを始めると終わりがないですよね。



この投稿に「尊い…！」など、幼いきょうだいの様子に感動するリプライが寄せられていました。『わが子たちのために頑張るから、神様お願いします』そんな切実な親の愛情が伝わってくる投稿ですね。

「地球は消えちゃう」パパの解説に対する8歳の返しに12万いいね

わたすけ(@watasuke221)さんの投稿です。子どもがさまざまなものに興味を持つようになると、親に質問を投げかけてくることがあるでしょう。宇宙や地球環境の話題の中では、厳しい現実にぶつかることもあるはず。そんな話になったとき、子どもたちがどのように受け取るのか気になりますよね。



投稿者・わたすけさんが投稿していたのは、8歳娘さんとのエピソード。思わず見習いたくなるようなその考え方とは？

「あと50億年くらいしたら地球は太陽に飲み込まれて消えちゃうんだよ～」という話を8歳娘にしたら「それだけ人類に時間があれば”間に合い”そうだね」と言ってて頼もしかった。



怖がらせようとしたとかではなく「地球はどうやってできたの？宇宙は？いつできたの？みたいな質問に答えた流れだった気がします

人類へのナチュラルな信頼、いいと思います

地球や宇宙の起源という話から、いずれ地球は消えてしまうという話題になったそうです。なかなか衝撃的な話に恐怖を感じたり、ショックを受けたりすると思いきや、娘さんの反応は「間に合いそう」という前向きなもの。人類の進歩に信頼を置く気持ちが伝わってきます。



この投稿に「『人類の最初の一歩』感があっていい」や「これは頼もしい」「映画が1本できそう」などのコメントがついていました。



50億年も先のことは誰にもわかりませんが「人類はいろいろなことができそう」という信頼感は、娘さんの成長にとって大きな励みになりそう。将来どんなことで世の中を良い方向に導いてくれるか、楽しみになります。



子どもの素直で前向きな発想に、元気をもらえるようなエピソード投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）