ÅÁÀâ¤Î¡Ö°ìÃ×ÃÄ·ë¡×¹ç½É·Ð¤Æ¡Ä Ä³ÌîÀµÍÎ¡¡ÉðÆ£·É»Ê¤È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï»î¹ç³«»Ï£³£°Ê¬Á°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡ª
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Ûº£¤«¤é£´£±Ç¯Á°¡¢£±£¹£¸£´Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£µ£¹Ç¯¡Ë£¹·î£²£°Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤¬ÂçÁêËÐ¸µÂç´Ø¾®¶Ó¤Î¼Â·»¥¢¥Î¥¢¥í¡¦¥¢¥Æ¥£¥µ¥Î¥¨¤ò°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤¬Ìµ»ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢Íâ£²£±Æü¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÂç·ã¿Ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¹½£ÎÏ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë°Ý¿··³ÃÄ¤Î£µ¿Í¤¬à¤Þ¤µ¤«á¤ÎÎ¥Ã¦¡£±ÊÅÄÄ®¤Î¥¥ã¥Ô¥È¥ëÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¸å¡¢¿ôÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Æ¡¢¿·Æü¥×¥í¤ÏÁª¼ê¤ÎÂçÎÌÎ¥Ã¦¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¼ã¼ê¤òÃÃ¤¨¤¿È¢º¬¹ç½É¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¸ì¤êÁð¤À¡£¡¡¡¡
¡¡£¹·î£²£¶Æü¤«¤é¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬ÅòËÜ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹ç½É¤Ï¡¢¸áÁ°£¶»þ£³£°Ê¬¤Ëµ¯¾²¤¹¤ë¤È£·»þ¤«¤é±ýÉü£±£°¥¥í¤Îµ¯Éú¤Î·ã¤·¤¤»³Æ»¤ò£±»þ´Ö£³£°Ê¬¤ÇÁöÇË¤¹¤ë¥í¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¡£¸á¸å£²»þ¤«¤é¡¢¹ç½ÉÃÏ²£¤Î¶õ¤ÃÏ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿²¾Àß¥ê¥ó¥°¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¼ÂÀï¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¤ò¤ß¤Ã¤Á¤ê¤È£³»þ´Ö¤³¤Ê¤¹¡£
¡¡Æ£ÇÈÃ¤Ì¦¡Ê¸½¡¦Ã¤¼¤¡Ë¤¬ÀèÆ¬¤Ë¤Ê¤êÃöÌÚ¡¢À±Ìî´ªÂÀÏº¤é¤¬Åê¤²Ìò¤È¤Ê¤ê¼õ¤±¿È¤ÎÎý½¬¡£¼ÂÀï¥¹¥Ñ¡¼¤Ç¤ÏÃöÌÚ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ã¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï³Æ¼«¼«¼ç¥È¥ì¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡Ö´úÍÈ¤²Åö»þ¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤â¤¢¤ÎÅö»þ¡¢¥®¥ã¥é¤â¤â¤é¤¨¤º¤Ë¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÌ´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¿¤³¤í¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÃöÌÚ¡¢Æ£ÇÈ¡¢»³ËÜ¾®Å´¿³È½ÉôÄ¹¤é´úÍÈ¤²Åö»þ¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¼ã¼ê¤Ëà¤Ê¤Ë¤«á¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ö°ìÃ×ÃÄ·ë¡×¤Î¥Ü¡¼¥É¤È¼Ì¿¿»£±Æ¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°Îóº¸¤«¤é¸åÆ£Ã£½Ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¥ã¥Ã¥È¡¢¾®¿ù½ÓÆó¡¢À±Ìî¡¢¹ÓÀî¿¿¡Ê¸å¤Î¥É¥ó¹ÓÀî¡Ë¡¢ºûºê¿»Ê¡¢»³ÅÄ·Ã°ì¡Ê¸å¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÉ÷¡Ë¡¢Á¥ÌÚÍ¥¼£¡Ê¸½¡¦À¿¾¡¡Ë¡¢ÃæÎóº¸¤«¤é¾®Å´¡¢¶¶ËÜ¿¿Ìé¡¢ºä¸ýÀ¬Æó¡¢Æ£ÇÈ¡¢ÃöÌÚ¡¢ÌÚÂ¼·ò¸ã¡Ê¸å¤Ë·ò¸ç¡Ë¡¢º´ÌîÄ¾´î¡Ê¸å¤Ë¹ª¿¿¡Ë¡¢´Ú¹ñ¤ÎÎ±³ØÀ¸¡¦¶â½¨¹¿¡¢Ìî¾å¾´¡Ê¸å¤Î£Á£Ë£É£Ò£Á¡Ë¡¢¸åÎóº¸¤«¤éÄ³ÌîÀµÍÎ¡¢¼ÆÅÄ¾¡µ×¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡¢Î±³ØÀ¸¤Î¥í¥Ã¥¡¼¡¦¥¤¥ä¥¦¥±¥¢¡¢¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¤Î¥¢¥Æ¥£¥µ¥Î¥¨¡¢ÉðÆ£·É»Ê¡¢Èª¹ÀÏÂ¡¢¿¹Â¼ÊýÂ§¡Ê¸å¤Î¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¸¡Ë¤À¡£
¡¡Ä³Ìî¤Ï¡Ö¤¢¤Î¹ç½É¤Ã¤Æ£¹·î¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¤â¤Ã¤ÈÁ°¡¢£··î¤°¤é¤¤¤Î»þ´ü¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£°ìÃ×ÃÄ·ë¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¾õ¶·¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥ì¤é¡¢¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¿·Äï»Ò¤¯¤ó¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°·¤¤Åª¤Ë¡£¤Þ¤ÀÉô³°¼Ô¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÉðÆ£¤µ¤ó¤¬£±£°·î¡Ê£µÆü¡Ë¤Î¡ÊÆ®º²¥·¥ê¡¼¥º¡Ë³«ËëÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥ì¤Ï£±Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤±¤ÆÍâÇ¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢³«ËëÀï¤ÏÄ¹½£¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÎ¥Ã¦¤Ç¥«¡¼¥É¤¬¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âè£±»î¹ç¤ÎÉðÆ£¤µ¤ó¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡££³£°Ê¬Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡ØÉðÆ£¤ÎÁê¼ê¤¤¤Í¤§¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¹µ¼¼¤¬Âç¤¢¤ï¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡ÊÄ³Ìî¡Ë
¡¡Ä³Ìî¤Ï¡ÖÅöÆü¤Î£³£°Ê¬Á°¤Ë¡Ø¤ªÁ°¤¬ÉðÆ£¤ÎÁê¼ê¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î´Ö¤ÎÉðÆ£¤µ¤ó¤Î°úÂà»î¹ç¡Ê£²£°£²£³Ç¯£²·î£²£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤È°ì½ï¤°¤é¤¤¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡Ä³Ìî¤ÈÉðÆ£¤Ï¡¢Æ±¤¸Æü¤Ë¤ª¸ß¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤·¤ÆÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä³Ìî¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏµÞ¤¤ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ì¤Ï¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£´ðÁÃÅª¤Ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°·Ï¤¬¤Þ¤ÀÁ´Á³¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤ÎÁ°¤Î¡Ê½Ã¿À¥µ¥ó¥À¡¼¡Ë¥é¥¤¥¬¡¼¡¢Èª¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤È¤«¤Ã¤Æ£±Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤ì¤¬ÄêÀâ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¥ª¥ì¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¿¡×¤ÈÄ³Ìî¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£±£°·î£±£µÆü¤Î¶âÂôÂç²ñ¤ÇÌî¾å¤òµÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÇÇË¤Ã¤Æ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤È¡¢£²£µÆü¤ÎÆÁÅçÂç²ñ¤Ç¤ÏµÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ò·è¤á¡¢ÉðÆ£¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÄ³Ìî¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Î£¹·î£±£·Æü¤Ë½ñÀÒ¡ÖÄ³ÌîÀµÍÎ¡¡¥×¥í¥ì¥¹Ì¾¾¡Éé¤È¤¢¤Î»ö·ï¤ÎÎ¢¤ÎÎ¢¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¡£
¡¡Ä³Ìî¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¤¤¤ÁÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»î¹ç¤·¤«µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶½¹Ô¤äÁ°¸å¤Î»î¹ç¡¢¿·ÆüËÜ¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òº£¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£¥×¥í¥ì¥¹¶È³¦¡¢¿·ÆüËÜ¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÎò»Ë¤Ï°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£