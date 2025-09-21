タレントの長嶋一茂が２１日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）に出演し、広島在住の元カノとの思い出を明かす一幕があった。

この日は共演の「かまいたち」山内健司、濱家隆一とともに「ゲンバ反省会第２弾・ネットニュース編」を開催。過去４０回の放送で１８０件以上ネットニュースになったという３人の問題発言を振り返った。

過去の放送回でプロ野球２年目まで交際した元カノ話がネットニュースになったことを振り返った一茂。この日、濱家から「奥様から何か言われたりは？」と聞かれると「まったくない」と即答。

「実はこの昔の彼女って、俺が今の女房と結婚した後、会ってるの。女房と元カノがロサンゼルスで会ってるの」と明かすと、「俺、思い出したんだけどさ。広島に彼女がいてさ」と別の元カノ話を口に。

「『今度、東京来れば』って言ってさ。『俺、ちゃんと羽田空港に迎えに行くから』って、航空運賃渡して。当時、今みたいに通信網が発達してないから電話一発だけで『待ってるよ〜』って言ったけど、待てど暮らせど来ない。あれ？と思って電話したのよ。そしたら『私は前日に行ってた』って言うのよ。『私、前日に行ったけど、あなたが出迎えてなかったから帰った』って」と当時を振り返ると「後から考えたら多分、来い来い詐欺だった。俺が来い来いって言ってるんだけど、航空運賃、現金で渡してるじゃん。行ったという風にして実は来ていない…」と推測。

「昔の甘酸っぱい思い出が…。コレの思い出が」と小指を立てながら話していた。