Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢ËÌºØ¤ÎÌ¼¡¦±þ°Ù±é¤¸¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»×¤¤½Ð¡×ÃåÊª»Ñ¤Ç¤âÌ¥Î»
¡¡½÷Í¥¡¦Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬£²£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡×¡Ê£±£°·î£±£·Æü¸ø³«¡¢Âç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¡Ë´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤Ë£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡¦¹â¶¶³¤¿Í¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢Âç¿¹´ÆÆÄ¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤ÎÄï»Ò¤Ç¡¢Ì¼¤Î±þ°Ù¡Ê¤ª¤¦¤¤¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿»þÂå·à¡£
¡¡¹ëÃÀ¤Ç¼«Í³¤Ë¹¾¸Í¤òÀ¸¤¤¿±þ°Ù¤ò±é¤¸¤¿Ä¹ß·¤Ï¡¢ÌòÊÁ¤Ë¤Á¤Ê¤ßÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¡£¡Ö±þ°Ù¤ò±é¤¸¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°¦Ãå¤Î¿¼¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¡Ö¡ÊËÌºØ¤È±þ°Ù¤Î¡Ë¿Æ»Ò¤ÎÆü¾ï¤ò¤Î¤¾¤¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¡£¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÉÁ¤¯¤³¤È¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿ËÌºØ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«¿È¤¬¡È¤Þ¤À¤Þ¤À¶Ë¤á¤¿¤¤¤³¤È¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ä¹ß·¤Ï¡ÖµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¡£´ËµÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¹ðÇò¡£±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ëÇ¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤òÀµ³Î¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤·Ä¹À¸¤¤·¤¿¤¤¡£ËèÆü¤Î¥ë¡¼¥Á¥ó¤ÇÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤ë»þ¤ËÀø¿å¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¹âµÏ¿¤¬£²Ê¬¡£ÇÙ³èÎÌ¤òÃÃ¤¨¤ÆÏ·¸å¤òÄ¹¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Ç¼Æ¦¤Î¤Þ¤¼Êý¡££±£µ£°²ó¤Þ¤¼¤ë¤Î¤¬³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥Þ¥¹¥È¤Ç¡¢¸½¾õ¤ÏÄ¹¥Í¥®¡¢¤¸¤ã¤³¡¢¤À¤·¾ßÌý¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬º£¤Î¤È¤³¤í¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£