¡¡£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡¦¹â¶¶³¤¿Í¤¬£²£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡×¡Ê£±£°·î£±£·Æü¸ø³«¡¢Âç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¡Ë´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤Ë¼ç±é¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¶¦±é¤ÎÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤ÎÄï»Ò¤Ç¡¢Ì¼¤Î±þ°Ù¡Ê¤ª¤¦¤¤¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿»þÂå·à¡£ËÌºØ¤ÎÌç²¼À¸¤Ç¤¢¤ë³¨»Õ¡¦·ÌºØ±ÑÀô¡ÊÁ±¼¡Ïº¡Ë¤ò¹â¶¶¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤¬»þÂå·à½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¸½Âå·à¤¸¤ã¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤â½Ð¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¡Ë´¿´î¤Ç¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¶¦±é¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò¸«¤Æ¡¢¡ØÂç¾æÉ×¤«¡¢²¶¤Ï¡ª¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¤Î¶¦±é¤Ë½Å°µ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¡Ø¤ª¼Çµï¤Ï½õ¤±¹ç¤¤¡Ù¤È³§¤µ¤ó¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¡ØÀï¡Ê¤¤¤¯¤µ¡Ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É»ý¤Æ¤ëÉð´ï¤ÏÁ´¤Æ»ý¤Ã¤ÆµþÅÔ¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÄ¹ß·¤é¤È¼Çµï¤ÇÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó°ìµó¼ê°ìÅêÂ¡¢Á´¤Æ¤Ë¿§µ¤¤äÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤²¤¨¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë³Ú¤·¤¯Àï¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¡£¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤·¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¤Î¼Çµï¤ËÄ©Àï¤·¡ÖËÍ¤Ï¡ÈµÕÀ»ÆÁÂÀ»Ò¡É¤Ê¤ó¤Ç¡¢°ì¸Ä¤Î¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯Îý½¬¤·¤Æ¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÊ³Æ®¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£