ABEMAアニメ祭の初日レポート 『ヒロアカ』『ブルーロック』『チェンソーマン』声優が大集合
ABEMAは、20日〜23日にわたりアニメの祭典「ABEMAアニメ祭 2025 supported by コミックシーモア」を開催中。20日には、『僕のヒーローアカデミア』『ブルーロック』『桃源暗鬼』『SHIBUYA ANIME BASE』『チェンソーマン』『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』『正反対な君と僕』の7作品のABEMAアニメ祭スペシャルステージが開催され、豪華声優陣によるスペシャルトークが繰り広げられた。
トップバッターを飾ったのは『僕のヒーローアカデミア』。本ステージには、『渋谷グッドマナープロジェクト』の一環として朝行われた「『僕のヒーローアカデミア』集まれ！グッドマナーヒーローズ！」への参加後に駆け付けた山下大輝（緑谷出久役）と、佐倉綾音（麗日お茶子役）が登壇し、長年にわたり愛されてきたシリーズがついに最終章を迎えるにあたり、これまでの道のりを振り返りながら、来月から放送される“FINAL SEASON”に込めた想いを語った。
ステージでは、FINAL SEASON放送前の特別企画として実施されたキャラクター名シーン投票企画【Ultimate Scene Ranking】より、デクとお茶子の中間発表のランキングベスト３を映像とともに紹介。山下と佐倉が当時の思い出や演じた心情を振り返るトークでは、観客と一緒に改めて作品の歩みを噛み締める場面もあった。
『ブルーロック』のステージには、浦和希（潔世一役）、島崎信長（凪誠士郎役）、仲村宗悟（我牙丸吟役）、三上瑛士（氷織羊役）が登壇。「ブルーロック放送室 エゴフェス直前SP Supported by ブルーロック Project: World Champion」ステージと題した本ステージでは、28日に開催を控えた大型イベント「ブルーロック エゴイストフェスタ 2025」（以下「エゴフェス」）を目前に控えた特別ステージとして、見どころや意気込み、そして作品のこれまでとこれからを語る濃密なトークを展開。
また「エゴフェス」でどんなファンサービスをするのか“公約”を発表する「最高のファンサービスを考えよう！」と題した企画も実施され、キャスト陣がそれぞれユニークな“パフォーマンス案”を考案し、観客による拍手投票で盛り上がった。
『桃源暗鬼』のステージには、浦和希（一ノ瀬四季役）、西山宏太朗（皇后崎迅役）、そして10月から放送の第二クール・練馬編より登場する桃寺神門役の土岐隼一が登壇。イベントは前日に放送された第十一話の振り返りからスタートし、キャスト陣が作品の世界観やキャラクターの感情に深く迫る見どころ満載のトークを展開。
また、第十二話のあらすじが初出しされ、アニメオリジナルストーリーとして、シリアスな展開から一転、羅刹学園での日常が描かれることが発表されると、会場からは歓声と驚きの声があふれた。ステージ後半では、作中の“血蝕解放”をテーマにしたゲーム企画「血蝕解放を極めろ！射撃トレーニング」も実施。キャストがそれぞれに与えられた「的の距離が近くなる」「弾数が3発増える」「的が大きくなる」といった特殊効果を活かして真剣勝負に挑み、笑いと白熱のバトルでステージは大きな盛り上がりを見せた。
オリジナルレギュラー番組『SHIBUYA ANIME BASE』(シブアニ)のステージには、MCのハライチ・岩井勇気をはじめ、徳井青空、仲村宗悟、さらにNON STYLE・井上裕介ら番組おなじみのメンバーが登場。スペシャルゲストとともに、多彩なアニメ作品の魅力を届ける豪華ステージが展開された。
『野原ひろし 昼メシの流儀』パートでは、主演の森川智之が登壇し、10月放送開始に先がけて第1話の冒頭映像を“世界初解禁”。毎話紹介されるグルメについて、「毎回スタッフが実際に実食しているので、説得力があるんです。僕には…（食事が）出ませんでしたね。出てほしかったですね（笑）」など、森川のマル秘エピソードも飛び出した。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のステージには、戸谷菊之介（デンジ役）をはじめ、楠木ともり（マキマ役）、坂田将吾（早川アキ役）、内田真礼（天使の悪魔役）、高橋花林（東山コベニ役）ら豪華キャストが集結。ステージ前日19日に劇場公開を迎えたばかりの本作の魅力を語るとともに、15日に行われたワールドプレミアの振り返りトークも展開された。
『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』のステージには、鈴代紗弓（上伊那ぼたん役）、青山吉能（砺波いぶき役）が出演。ファン待望の初アニメ化に向け、作品の魅力や最新情報をたっぷりと紹介した。
この日最後のステージとなったのは新作冬アニメ『正反対な君と僕』。作品としても初のイベントとなった本ステージには、鈴代紗弓（鈴木役）と坂田将吾（谷役）が登壇し、10月からの放送開始に向け、真逆な2人の等身大ラブコメディを描く本作の魅力と注目ポイントをたっぷりと紹介。作品PVの上映やキャラクター紹介に加え、登場人物たちの性格や関係性を踏まえたクロストークを展開した。
