¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1ÈÖ¤Î¶ÛÄ¥´¶¡×
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà(31)¤¬»Ïµå¼°¤Ç¤ß¤»¤¿°µ´¬¤Î¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»Ïµå¼°¡¡¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Ë¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ...´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡ËÜÈÖÄ¾Á°¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1ÈÖ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿Í(¿ÀµÜµå¾ì)¤Ç¿ÍÀ¸½é¤Î»Ïµå¼°¤ËÎ×¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹ ·î´Ö¹¥¥×¥ì¡¼¡×(BS¥Õ¥¸)¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤äÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤Í¥¢¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¡ªºÇ¹âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¤Í¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡Ö¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã²Ä°¦¤¤¡¼¡¼µÓ¤âåºÎï¡×¡ÖÎ©¤Á»Ñ¤È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬åºÎï¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖµÓ¥Ô¥«¥Ô¥«¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤À¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃæÀî¤Ï2016Ç¯¤ËNHK¤ËÆþ¶É¡£º£Ç¯3·î¤ËNHK¤òÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¶È¤Ë²Ã¤¨¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£