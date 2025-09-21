飛ばし屋の神谷そらが今季2勝目 「本当に苦手（笑）」なコースで接戦制す
＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック 最終日◇21日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが終了した。トップタイで出た飛ばし屋の神谷そらが6バーディ・3ボギーの「69」をマーク。トータル13アンダーで今季2勝目、通算4勝目をつかんだ。
前半は3バーディ・3ボギーと伸ばせず。首位から陥落して後半を迎えたが、11、13、15番でのバーディでトップに返り咲くと、最終18番をパーで締めて勝負あり。ギャラリーからの歓声に笑顔で応えた。優勝スピーチでは「私は岐阜出身で、この新南愛知カントリー倶楽部はジュニアの頃から何度も訪れたんですけど、本当に苦手で（笑）。大会にいいイメージを持てないままスタートしました」と明かした。「きょうはすごく緊張したんですけど、少しでも気持ちを紛らわせるために、大会カラーである赤色のウェアを着用して。私のラッキーカラーは青色なんですけど（笑）」と話してギャラリーの笑いを誘った。「大会のイメージカラーに合った服を着れば、何かいいことがあるんじゃないかなって思いましたが、実際に苦手なコースで優勝することができました。残りの試合でもまた勝てるように頑張ります」とさらなる活躍を誓った。トータル12アンダー・2位にイ・ミニョン（韓国）。トータル11アンダー・3位タイには佐久間朱莉、高野愛姫、ルーキーの荒木優奈が入った。新人の吉田鈴はトータル7アンダー・7位タイ。1年半ぶりに予選を通過した元賞金女王・森田理香子は、トータル2オーバー・55位で大会を終えた。今大会の賞金総額は1億円。優勝した神谷は1800万円を獲得した。【最終ラウンドの上位成績】優勝：神谷そら（-13）2位：イ・ミニョン（-12）3位：佐久間朱莉（-11）3位：荒木優奈（-11）3位：高野愛姫（-11）6位：吉本ここね（-8）7位：吉田鈴（-7）7位：佐藤心結（-7）7位：柏原明日架（-7）7位：申ジエ（-7）ほか3人
