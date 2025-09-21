＜速報＞国内女子はラスト3ホールへ 神谷そら、イ・ミニョン首位並走
＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック 最終日◇21日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番を終えて、飛ばし屋の神谷そら、韓国のイ・ミニョンがトータル13アンダー・首位に並んでいる。
【LIVE】ルーキー吉田鈴さんはミニスカスタイル
1打差3位に今季3勝の佐久間朱莉。2打差4位タイに高野愛姫とルーキーの荒木優奈、4打差6位には小滝水音が続いている。新人の吉田鈴はトータル8アンダー・7位。1年半ぶりに予選を通過した元賞金女王・森田理香子は、トータル1オーバー・51位タイで最終9番をプレーしている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
