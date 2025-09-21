◇ナ・リーグ ドジャース7―5ジャイアンツ（2025年9月20日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第4打席で今季11度目の2戦連発となる53号を放ち、ナ・リーグ本塁打トップのフィリーズ・シュワバーに並んだ。大谷の活躍などでナ・リーグ西地区首位のチームは逆転勝利で4連勝とし、地区優勝マジックを3とした。最短で22日（同23日）に地区4連覇が決まる。

この日の試合前には大谷の次回登板が23日（同24日）のダイヤモンドバックス戦と公表された。前回16日のフィリーズ戦では5回無安打無失点5奪三振と好投。前回登板から中6日での先発登板となる。球団内ではポストシーズンで大谷を救援起用する案も検討されており、今後の起用法にも注目が集まる。

試合後、デーブ・ロバーツ監督は今後の先発ローテーションについて言及。ローテーションはレギュラーシーズン最後まで同じか、ワイルドカードまでを見据えるかと問われると「同じ順番でいく。まだ地区優勝を決めていないので、明日エメ（シーハン）、火曜に大谷、その後は山本、スネルの予定。優勝を狙いながら調整する」と明かした。

現状ならドジャースはナ・リーグ勝率3位で30日（日本時間10月1日）からのワイルドカード（WC）に回る。しかし、指揮官はまずは地区優勝を目指して先発ローテーションを組んでいるようだ。