◆女子プロゴルフツアー 住友生命レディス東海クラシック 最終日（２１日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６６００ヤード、パー７２）

トップで出た神谷そら（郵船ロジスティクス）が６バーディー、３ボギーの６９で回り通算１３アンダーで逃げ切り、５月のＳｋｙ ＲＫＢレディスに続く今季２勝目、通算４勝目を挙げた。３勝の佐久間朱莉に次ぐ、２人目のシーズン複数回優勝者となった。

ウイニングパットを決めると、笑顔で両手を突き上げた。優勝インタビューで「今までの優勝でガッツポーズをしたことがなくて、どういうふうにガッツポーズをしたらいいかを考えた。優勝パットを決める前に考えた結果が、あのガッツポーズだった」と振り返った。

岐阜県出身の神谷にとって、準地元でのトーナメント。「多くの知り合いの方に来てもらったので、しっかり結果で恩返しすることができたのでホッツとしている」と応援に感謝した。

５、６番の連続ボギーで一時後退したが、９番でロングパットをねじ込みバーディーを奪うと、後半に伸ばして食らいついた。１１番で３メートル近いチャンスをを沈めてトップを捉え、終盤までもつれたイ・ミニョン、荒木優奈との争いを制した。

これまでは「苦手意識がある大会」だった。ルーキーイヤーの２０２３年は熱中症でスタート前に出場をとりやめ、昨年は肘痛で第２ラウンド途中で棄権した。３年目の今季、いきなり優勝まで駆け上がった。

トップでホールアウトした第２ラウンド後には「ちょっとわけわかんないです、自分が今ここにいるのが。３日間回れたらいいなという目標だったので。多分明日はガチガチに緊張です」と話していた。