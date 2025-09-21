一度試したらリピ確定！バターロールの食べ方

そのままパクッと食べられる「バターロール」は、忙しい朝や小腹がすいたときに重宝する存在。今回は5つのアレンジレシピをご紹介します。

▼とろ〜りチーズがクセになる

チーズをのせてレンチンするだけのお手軽さが嬉しい。アツアツのバターロールは、お店で買ってきたばかりのようなおいしさです。

▼サクサク食感で食欲UP

横にスライスして焼いたバターロールは、サクッとして絶品。たっぷり塗ったジャムが食欲をそそり、パクパク食べたくなる〜。

▼ピザトースト風にアレンジ

ケチャップを塗ったバターロールにチーズをトッピング。こんがり香ばしい味わいで、ほっぺが落ちること間違いなし。朝食や軽食にぴったりです。

▼ボリューム◎「ちくわパン」

ツナ入りちくわをバターロールにIN。めんつゆとマヨネーズ、仕上げに振ったブラックペッパーが絶妙なコンビネーションを発揮して、ヤミツキ必至かも。

▼みんな大好き「メロンパン」

お子さんが大好きなパンをおうちで作れるレシピ。バターロール生地をクッキー生地で包んで焼けば、サクサク＆甘いメロンパンが完成します。





ちょっとしたアレンジでおいしさが爆上がりするバターロール。気になったレシピからぜひチャレンジを。一度試したらリピ確定です。（TEXT：森智子）