一度試したらリピ確定！バターロールの食べ方
そのままパクッと食べられる「バターロール」は、忙しい朝や小腹がすいたときに重宝する存在。今回は5つのアレンジレシピをご紹介します。
▼とろ〜りチーズがクセになる
チーズをのせてレンチンするだけのお手軽さが嬉しい。アツアツのバターロールは、お店で買ってきたばかりのようなおいしさです。
▼サクサク食感で食欲UP
横にスライスして焼いたバターロールは、サクッとして絶品。たっぷり塗ったジャムが食欲をそそり、パクパク食べたくなる〜。
▼ピザトースト風にアレンジ
ケチャップを塗ったバターロールにチーズをトッピング。こんがり香ばしい味わいで、ほっぺが落ちること間違いなし。朝食や軽食にぴったりです。
▼ボリューム◎「ちくわパン」
ツナ入りちくわをバターロールにIN。めんつゆとマヨネーズ、仕上げに振ったブラックペッパーが絶妙なコンビネーションを発揮して、ヤミツキ必至かも。
▼みんな大好き「メロンパン」
お子さんが大好きなパンをおうちで作れるレシピ。バターロール生地をクッキー生地で包んで焼けば、サクサク＆甘いメロンパンが完成します。
ちょっとしたアレンジでおいしさが爆上がりするバターロール。気になったレシピからぜひチャレンジを。一度試したらリピ確定です。（TEXT：森智子）