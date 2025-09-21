埼玉県八潮市で今年1月に発生した大規模な道路陥没。復旧工事が続いていますが、現場付近で暮らす人々はいまも、工事の振動、においなどで不便な暮らしを強いられています。こうした中、まちの復興を願い「1840発の花火」イベントが開催されました。

■八潮の陥没事故から「非日常がずっと…」

2025年1月。埼玉県八潮市の交差点で、道路の陥没事故が発生しました。

原因は硫化水素による下水道管の腐食。陥没現場にはトラックが転落し、男性運転手が死亡しました。

穴は崩落を繰り返し…。

記者

「大きく崩れました」

現場一帯は原形がわからなくなりました。

事故から半年以上がたったいま、現場は、仮復旧を目指している段階で、大規模な工事が行われています。陥没地点では、いまも下水が流れている様子が確認できます。

■事故現場近くの住宅で…「日常生活を送りたい」

現場から70メートル程の場所に住む木下史江さん。

木下史江さん（56）

「本当に非日常生活がずっと続いているっていう感じです」

自宅が崩落する危険性もあり、事故直後、一時近くの避難所で生活をしていましたが、やっと帰ってきた自宅での生活は、工事による振動がつきまといました。

木下さん

「昼間工事している時はこれくらいで揺れています。本当に揺れがひどい時とか音がしていました。これが24時間、夜中もずっとカタカタカタカタと」

県による調査はこれからですが、振動の影響か２階の壁紙には何本もの亀裂が入ったといいます。

「本当に自分の家が崩落すると思っていたので、もうこの家に二度と住めないんだなと思いながら生活していた」

さらに、半年以上にわたって苦しんでいるのが、下水のにおい。

「もう本当うんざりします。トイレの中というわけでもないけど、本当にくさいって精神的にもやられます」

下水のにおいなどが体にどう影響するかわからないという「得体の知れない恐怖」に、自宅の窓を閉め切ったままの生活が続いています。

「この家の心配ですとか、健康被害ですとか、家の補償…そういったことも考えない普通の生活をしたい。今までのように日常生活を送りたい」

■交通規制も…陥没現場近くの住民の現状

そして、いまも半径200mほどの範囲で続いているのが、交通規制。交通規制の範囲内にある作業用品店は…。

陥没現場から約100ｍ ワークショップ和幸 武藤 清さん（63）

「（車が）通行止めだからお客さんが入って来られない」

車が通行止めでも、徒歩であれば店に入れますが、「営業していない」と勘違いされ客足が遠のくように…。

武藤 清さん

「ここの現状を知っているのは、ここに住んでいる人たちだけ。ここだけが取り残されている感じ。世間から忘れ去られているというか…」

県はこうした地域の声を受け、防音壁や消臭剤などで対策をしているほか、半径約200mの範囲で営業補償などの補償金を出す方針を決めました。

■事故現場近くで売り上げ減少…風評被害も

陥没現場から約350mの弁当店。営業補償の対象外になっています。

事故当時、売り上げは2割ほど減少したといいます。

ほっかほっか大将 八潮中央店 泉 勝樹さん（36）

「正直最初の方はマイナスというか沈んでいましたね。もう『しょうがない』の一言しかないかなという」

陥没現場を迂回して配達するため、配達時間が長くなるなど負担も増えました。弁当店の泉さんは、八潮への風評被害を感じることもあったといいます。

泉さん

「『もう八潮に入りたくない』という声をすごく聞いて、じゃあ僕たちが直接届けようということで」

現状を打開するため八潮市外にも配達エリアを拡大。売り上げも戻ってきたといいます。

泉さん

「いかんせん初めての経験なので、手探りで一個ずつ一個ずつ、解決していくしかないのかな」

■毎年の花火イベント開催へ 有志たちの思い

こうした中、八潮に前向きなメッセージを伝えようと動いた人たちがいました。

WAKUWAKU840 鳥海 晃平 代表（42）

「一緒に八潮の夜空で花火を、みなさんと見られたらと思います」

八潮在住の人などが集まり、毎年花火イベントを開催している有志の団体。今年は事故を受けて、中止にするか、葛藤したといいます。

鳥海 晃平 代表

「それどころじゃないというのがリアルな声だと思います」

それでも、開催に踏み切ったワケは…。

鳥海 晃平 代表

「日常は生活が困っていらっしゃるけど、その１日だけはみんなで一緒に花火の思い出を作っていけたり、一緒の時間を過ごせたら…そんなふうに思っています」

■陥没現場の近くで「空を見上げることがなかった」

迎えた花火当日（9月13日）。陥没現場から1.3km離れた場所にある会場には、地元の住民や県外から集まった多くの人が。

その中には、陥没現場の近くで暮らす人の姿もありました。

陥没現場から約50ｍ 住民（82）

「いいですよね、こんな雰囲気もたまには」

「普通の生活をしたい」と話していた木下さんも会場に。

陥没現場から約70ｍに住む 木下史江さん（56）

「最初はちょっと、来るのどうしようかなと迷っていた。気持ち的に最初気が乗らないというか」

それでも…

木下さん

「今年はあんまり空を見上げることがなかったので、今日は空を見上げて『また改めて頑張っていこう』という時間にしたいですね。ありがたいなと思います」

■八潮の夜空に「復興を願う」1840発

そして、花火が打ち上げられ…。

陥没現場近くの弁当店 泉 勝樹さん（36）

「おお〜」

木下さん

「すごーい！めっちゃ大きかった」

その数、1840発。「いいやしお」という思いが込められました。

復興への願いをのせた花火。約30分間、八潮の夜空を明るく照らしました。

■花火に願いを…陥没現場に近い住民たち

陥没現場から約180ｍ 住民（55）

「これからちょっとずつ良くなっていくことを願っています。元気になれたらね」

姪（16）

「元気になれたらいいなと思う」

陥没現場から約50ｍ 住民（82）

「前向きにならなくちゃいけないよね、この花火見たら」

「花火を機会にして一気に変わるということはないですけど、一歩一歩進んでいく、ともしびがともったんじゃないですかね」

■八潮の未来「日常が取り戻せるように」

事故後、風評被害を感じながらも営業を続けてきた弁当店の泉さんは…。

陥没現場から約350ｍの弁当店 泉さん

「めちゃくちゃきれいで、明日からすごく頑張ろうと思えた花火でした」

木下さん

「すごくよかった。また頑張ろうって思います」

「上を向かなきゃいけないじゃなくて、自然に上を向けたので、これから諦めないで、みんなと一緒にまた日常が取り戻せるように頑張っていきたいなって」

■陥没事故から７か月…復興への道のり

八潮の未来に思いをはせ、見上げた夜空。

道路の一部開通は2026年3月、復興への道のりは続きます。

（9月18日「news every.」より）