【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）

【映像】打たれた瞬間…相手投手のリアクション

ドジャースの大谷翔平投手が、2試合連続となる第53号ホームランを放った。

ドジャースが5ー4と1点リードで迎えた6回裏、大谷にこの試合4度目の打席が回ってきた。大谷はカウント2ー2からの5球目、高めのストレートをフルスイング。打球はレフト方向へ高々と舞い上がり、そのままスタンドに飛び込む第53号ソロホームランとなった。

MLB公式データサイト『Baseball Savant』によると、ペゲーロが投じた一球は99.9マイル（約160.8キロ）。空振りを狙ったであろう高めのストレートを、ものの見事に弾き返した。打たれたペゲーロもインパクトの直後に打球の行方に目を向けず、下を向いてがっくりとした様子。誰よりも早くホームランを“確信”していたかのようだった。

SNSでは、「この男はやっぱり規格外すぎる」「ほんと終盤の接戦に強すぎるだろwww」「凄過ぎて麻痺して来ちゃう」「逆方向に飛び出すと量産体制だぞ」「すげー音」「161キロ近い高めの速球をレフト方向にぶち込んだ」「まじすげぇわこの人」「エグすぎわろた」「ピッチャーがボールの行く先を見る気すらない」「レフトフライかと思ったら53号ホームラン」「あたり前のように100マイル打つのなんでなん」などと、すぐさま反応があった。

これでシュワーバー（フィリーズ）と並んで、ナショナルリーグの本塁打王争いでトップタイとなった。優勝争いだけでなく、本塁打王争いからも目が離せない。

