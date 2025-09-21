博多華丸・大吉（以下、華大）が街をゆったりと歩きながら、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラバラエティ「華丸丼と大吉麺」。

９月28日（日）の１時間スペシャルは、静岡県の大人気観光地・熱海から、華大と同じ福岡出身で番組史上初の男性ゲストとなるバカリズムとともにお届け！ ロケ当日の夜に家族と回転寿司を食べに行く予定があるとのことで、「夜に響く食事はしたくない」と宣言し、「シェアOK」と聞いて笑顔を見せる。

©ABCテレビ

商店街は大賑わいで、丼麺店はどこも行列ができており、大吉が「ちょっと（ロケは）無理やな」と苦笑い。バカリズムはあまり街ブラロケに慣れていないようで、声をかけられると「どうしていいかわからない」とぎこちない。「我々は百戦錬磨」と自負する華大が、バカリズムにファン対応の極意を伝授する一幕も。

視界の先に干物屋さんを発見した３人。そこでは地物の干物をつまみに昼間からお酒を楽しめる「角打ち」コーナーがあるようだ。実は熱海が人気の理由の一つに、この「角打ち」があるとのこと。丼麺探しはさておき、このお店でしか食べられないという絶品干物を堪能する。当然のようにビールをおかわりする華大を見て、お酒を飲まないバカリズムは「こういう番組でお酒をおかわりする人を初めて見ました（笑）」と爆笑した。

©ABCテレビ

本題の丼麺を求め、３人は熱海銀座商店街を再びブラブラ。干物屋さんを出てから30分ほど経ったあたりで、「量をそんな食べない分、すごく歩きますね」「ガチの番組なんですね。素晴らしいと思います」とバカリズム。少食だからこそ店選びに慎重な華大のロケスタイルに面食らっているようだ。

華丸が「いい匂いがした」と言いながら角を曲がると、とあるお店にたどり着く。そのお店の唯一無二の看板メニューを見ながら、店頭でああだこうだ話していると、中から出てきたお店の方から衝撃の事実を告げられる。なんと数年前に、華丸が1人でこのお店にロケに来たことがあるという。そのときのことをいくら説明されても、当時食べた料理を見せてもらっても、華丸は全く思い出せない。大吉は相方として、「恥ずかしいよ」と肩身が狭そうだ。そんな失礼を働いたにも関わらず、お店の方が寛大かつ歓迎モードだったため、３人はそのお店で丼麺をいただくことに。そのあまりのおいしさに、別のメニューも注文したくなった大吉と、違う店にも行ってほしいスタッフとの“撮れ高”をめぐる攻防戦が繰り広げられる。

©ABCテレビ

スタッフの意を汲むスタンスに定評のある大吉はもちろん折れて、丼麺探しを再開する。とあるお店のメニューに、やはり今まで見たことのない丼麺を見つけた華丸が興奮し、「ここ（がいいん）じゃない？」と鶴の一声を放ち、３人で店内へ。天才脚本家・バカリズムの大ヒットドラマの製作裏話や、キャスティングに関するバカリズム独特のこだわりを聞いているところに、丼麺が運ばれてきた！

その迫力のビジュアルに衝撃を受け、しばらくフリーズする３人。「ここで、エンディングでいいよね」（華丸）、「この画力に勝てるものはないですよね」（バカリズム）と言わせた前代未聞の丼麺メニューとは？

©ABCテレビ

■収録後コメント

Q.番組初の男性ゲスト、バカリズムさんとのロケいかがでしたでしょうか。

大吉：

いつか街ブラを一緒にしたいと思っていたので、ほんと嬉しかったです。ロケ自体も（バカリズムさんと一緒にするのは）はじめてで、新鮮でしたね。炎天下、人通りの多いところ歩いて、お客さんに手を振って、（バカリズムさんとロケしていることが）ほんとか！と信じられない気持ちでした。同郷（福岡）というのもあるし、90年代の「爆笑オンエアバトル」（ＮＨＫ）で一緒に頑張っていたメンバーのひとりだから、なんか嬉しかったですね（笑）。

華丸：

15～16年、福岡で街ブラ番組していて、ずっとバカリズムに出てほしいといって（スケジュールの関係で）叶わなかったのが、１年目のこの番組がなんでブッキングできたんだと…。

大吉：

（ロケが）平日だからだよ。

華丸：

福岡のテレビ局に対して、こっちでしちゃってごめんなさいという気持ちです。あと普段は女性の方がゲストで来てくださるんですが、これはこれで面白かったです。

Q.バカリズムさんは、博多華丸・大吉さんとのロケいかがでしたでしょうか。

バカリズム：

やっと念願が叶いました！ 僕の方から「（華大さんの番組に）出してくださいよ！」とお願いして、出させてもらえてよかったです。２人がほんと自由でカメラまわっていてもガンガン飲むし、ほんとにプライベートでご飯に連れていってもらった感じがして、すごく楽しかったです。

■放送情報

「華丸丼と大吉麺」１時間スペシャル

９月28日(日)ひる12時55分～午後1時55分放送

【レギュラー放送】

毎週日曜午後１時25分～1時55分放送

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットTVer・ABEMAにて見逃し配信