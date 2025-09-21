Perfumeが、2025年12月31日をもって“コールドスリープ”（活動休止）に入ることをオフィシャルサイトにて発表した。

（関連：【画像あり】Perfume オフィシャルサイト掲載全文）

公開されたテキストでは「「輝いている私たちを歴史に残すこと」それはPerfumeの夢のひとつでした」とし、「Perfumeはどんな形になっても3人でいれば一生Perfume。その中で長く人生を共にしていくなら、より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」と休止の理由を伝えている。後半には、「また“新しいPerfume”になるため、それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、またみなさんに巡り会える日まで、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と復帰への意思も明言している。

また、9月22日、23日に開催する5年ぶりとなる東京ドームライブ『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス”Episode TOKYO DOME』が活動休止前最後の単独公演となり、本ライブに関しては、23日公演をLIVESHIPにて全世界生配信することも決定。加えて、全国の映画館にてディレイビューイングも行うとし、詳細は後日発表となる。

なお、Perfumeは2025年内は変わらず活動し、2026年に公開の情報も控えているとのこと。また、新曲「ふめつのあなた」が10月4日より放送のアニメ『不滅のあなたへ Season3』（NHK総合）の主題歌に決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）