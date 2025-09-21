【集中力がつくおうち遊び】0歳から楽しめる！倒しても倒れない「ゆらゆら風船」の作り方
雨の日や、外出する気力がないとき、子どもと家で遊んであげたいけど、ネタがない…。大がかりな準備やお金をかけずに、子どもが喜んだり、集中して遊んでくれる遊びをみつけるのって、案外難しいですよね。
自身も二児の母である元幼稚園教諭のななさんが、「おうち遊び」のアイデアを紹介。身近にある材料で手軽にできるうえ、遊んでいるうちに子どもの集中力がついたり、運動になったりと、「知育」の要素も入っています。
※本記事はなな著の書籍『身近な材料で簡単に！ 我が子の能力をぐんぐん伸ばせる 幼稚園の先生が教える３歳からの「おうち遊び」』から一部抜粋・編集しました。
■【0歳〜】何度でも楽しめる！「ゆらゆら風船」
倒しても倒しても倒れない風船は、子どもの好奇心を大いに刺激します。
ゆらゆらとうごきながら体をうごかすので運動能力もアップ。
育つ力
・好奇心
・運動能力
遊び方のコツ
倒しても倒れない風船は、繰り返し何度も何度も楽しめます。顔の表情を変えても楽しいよ！
【使うもの】
•風船（9インチ）…1個
•ビー玉…1個
•輪ゴム…1本
•油性ペン
•空気入れ ※なくても可
【作り方】
（1）風船にビー玉を入れる
（2）輪ゴムでビー玉をとめる
（3）風船をひっくり返す
（4）風船に空気を入れて膨らませ風船の口を結ぶ
（5）油性ペンで顔を描く
check!
・小さなパーツやビー玉など喉に詰まりやすい大きさの部品も使用しています。作っているときや遊んでいるときは誤飲等にご注意ください。
・手作りおもちゃは、遊ぶ中でパーツが取れたり、壊れてしまったりして危険な状態になることがあります。遊ぶ前には劣化していないかよく確認しましょう。
・キリで穴を開けたり、カッターを使う作業の際は、下にカッターマットなどを敷いて、家具を傷つけないように気を付けましょう。
・お子さんが作れるものは、できるだけ自分でやらせてみてください。ただし、作業中は目をはなさず、安全にご注意ください。
著＝なな／『身近な材料で簡単に！ 我が子の能力をぐんぐん伸ばせる 幼稚園の先生が教える3歳からの「おうち遊び」』