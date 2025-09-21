ゆらゆら風船


雨の日や、外出する気力がないとき、子どもと家で遊んであげたいけど、ネタがない…。大がかりな準備やお金をかけずに、子どもが喜んだり、集中して遊んでくれる遊びをみつけるのって、案外難しいですよね。

自身も二児の母である元幼稚園教諭のななさんが、「おうち遊び」のアイデアを紹介。身近にある材料で手軽にできるうえ、遊んでいるうちに子どもの集中力がついたり、運動になったりと、「知育」の要素も入っています。

親子で楽しめる「おうち遊び」のアイデアをご紹介します！

※本記事はなな著の書籍『身近な材料で簡単に！　我が子の能力をぐんぐん伸ばせる　幼稚園の先生が教える３歳からの「おうち遊び」』から一部抜粋・編集しました。

■【0歳〜】何度でも楽しめる！「ゆらゆら風船」

倒しても倒しても倒れない風船は、子どもの好奇心を大いに刺激します。

ゆらゆらとうごきながら体をうごかすので運動能力もアップ。

顔の表情を変えても楽しいよ


育つ力

・好奇心

・運動能力

遊び方のコツ

倒しても倒れない風船は、繰り返し何度も何度も楽しめます。顔の表情を変えても楽しいよ！

【使うもの】

•風船（9インチ）…1個

•ビー玉…1個

•輪ゴム…1本

•油性ペン

•空気入れ　※なくても可

【作り方】

風船にビー玉を入れる


（1）風船にビー玉を入れる

輪ゴムでビー玉をとめる


（2）輪ゴムでビー玉をとめる

風船をひっくり返す


（3）風船をひっくり返す

風船に空気を入れて膨らませ風船の口を結ぶ


（4）風船に空気を入れて膨らませ風船の口を結ぶ

油性ペンで顔を描く


（5）油性ペンで顔を描く

check!

・小さなパーツやビー玉など喉に詰まりやすい大きさの部品も使用しています。作っているときや遊んでいるときは誤飲等にご注意ください。

・手作りおもちゃは、遊ぶ中でパーツが取れたり、壊れてしまったりして危険な状態になることがあります。遊ぶ前には劣化していないかよく確認しましょう。

・キリで穴を開けたり、カッターを使う作業の際は、下にカッターマットなどを敷いて、家具を傷つけないように気を付けましょう。

・お子さんが作れるものは、できるだけ自分でやらせてみてください。ただし、作業中は目をはなさず、安全にご注意ください。

著＝なな／『身近な材料で簡単に！ 我が子の能力をぐんぐん伸ばせる 幼稚園の先生が教える3歳からの「おうち遊び」』