【ダブル台風】非常に強い「台風18号」沖縄地方は高波に注意を 猛烈な「台風19号」最大瞬間風速80mのおそれも 16日間の天気シミュレーション【気象庁 台風情報 今後の台風進路は？21日午後2時更新】
「台風19号」進路定まらず
猛烈な台風１９号は、きょう（２１日）正午現在、南鳥島近海を１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。
【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？
中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は７５メートルとなっています。
今後の進路予想は【画像①】の通りです。
「台風19号」今後の進路は？
台風の中心は、
中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は５５メートル、
最大瞬間風速は７５メートル
あす（22日）０時には南鳥島近海で猛烈な台風
中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は５５メートル、
最大瞬間風速は７５メートル
あす（22日）正午には南鳥島近海で猛烈な台風
中心の気圧は９１０ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は５５メートル
最大瞬間風速は８０メートル
あさって（23日）午前９時には日本の東で非常に強い台風
中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４５メートル、
最大瞬間風速は６５メートル
24日午前９時には日本の東で強い台風
中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４０メートル、
最大瞬間風速は６０メートル
２５日午前９時には日本の東で強い台風
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
２６日午前９時には日本の東
中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル
の予想となっています。
「台風18号」はどこに？
非常に強い台風第１８号は、きょう（２１日）正午にはフィリピンの東にあって、１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。
中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６５メートルで、中心から半径１５０キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。
また中心の東側５６０キロ以内と西側３９０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
今後の進路予想図については【画像②】の通りです。
今後16日間の各地の天気シミュレーションをみる
今後16日間の各地の予報は【画像③～⑩】の通りです。
今後の気象情報に注意してください。