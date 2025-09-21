ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】海水浴場で水上バイクに乗っていた女性2人が負傷 1人が心肺… 【速報】海水浴場で水上バイクに乗っていた女性2人が負傷 1人が心肺停止【岡山】 【速報】海水浴場で水上バイクに乗っていた女性2人が負傷 1人が心肺停止【岡山】 2025年9月21日 14時3分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 玉野海上保安部によりますと、きょう（21日）正午前、岡山市東区の宝伝海岸の沖合で、水上バイクに乗っていた女性2人が落水し、1人が心肺停止状態だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【トリプル台風→ダブル台風に】強い「台風18号」沖縄地方は高波に注意を 非常に強い「台風19号」日本列島には来る？「台風17号」は熱帯低気圧に 16日間の天気シミュレーション【気象庁 台風情報・20日午後10時5分発表】 女性客「酒を飲み、翌朝まで記憶なく体が...」10人の女性に性的暴行・わいせつ行為等の罪に問われる“里庄町ゲストハウス”経営の男（51）検察が指摘する「計画的かつ狡猾な手口」とは【ゲストハウス連続性的暴行事件 第2回／全3回】 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】