「好調のパレスにおいて中心人物だった」２得点関与の鎌田大地を海外メディアが大絶賛！「11回のデュエルを制した。驚異的だ」「印象的なのは守備面での貢献度の高さ」
現地９月20日に開催されたプレミアリーグ第５節で、日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはウェスト・ハムと敵地で対戦。２−１で勝利を飾った。
この一戦に３−４−２−１の２シャドーの一角で先発した鎌田は、37分に先制点を演出する。左CKを蹴ると、これに合わせたマーク・ゲイがヘディングシュート。クロスバーに当たって跳ね返ったボールをジャン＝フィリップ・マテタが頭で押し込んだ。
さらに日本人MFは１−１で迎えた68分、敵陣ゴール前で浮き球のパスに反応。相手２人を引きつけてつぶれると、そのこぼれ球をタイリック・ミッチェルが右足ボレーで叩き込んだ。
２ゴールに絡んだ鎌田に対して、海外スポーツサイト『SPORTS DUNIA』は採点記事で「８点」の高評価。以下のように賛辞を贈っている。
「素晴らしく、クリエイティブなパフォーマンスを見せた。あらゆる場面で活躍し、３つのチャンスを演出し、デュエルを11回制した。驚異的だ。ドリブルと連係プレーは見ていて楽しかった。特に印象的だったのは、タックルやインターセプトといった守備面での貢献度の高さだ。彼は好調のパレスにおいて中心人物だった」
好パフォーマンスを続けている鎌田。ゴールやアシストといった目に見える結果にも期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
