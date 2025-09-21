日向坂46、二期生～五期生で臨む初の全国アリーナツアーがスタート！宮城公演で開幕を飾る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46による『ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』が、9月20日に宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナにてツアー初日を迎えた。

■「ヤなことぜんぶ、笑いとばせ」をキャッチコピーにした、全国6都市13公演を駆け巡るツアーがスタート！

今回のツアーは、全国6都市をめぐり13公演を行うもの。ライブの中でキャプテンの高橋未来虹（「高」は、はしごだかが正式表記）は、「この全国ツアーを通して皆さんからの期待を超えるステージを届けることを約束します。最後までついてきてください」とファンに呼びかけた。

今ツアーは日向坂46にとって、一期生が全員卒業しあらたに五期生を迎えた、二期生～五期生の新体制で臨む初めての全国ツアー。9月から11月にかけて、宮城・広島・福岡・愛知・大阪・東京の全国6都市13公演を駆け巡る。

日向坂46初の『TOURキービジュアル』は、“Super Happy Aura”（スーパーハッピーオーラ）をテーマに制作。メンバーの満面の笑顔をフィーチャーし、「ヤなことぜんぶ、笑いとばせ」をキャッチコピーとして掲げている。

全国のライブ会場にはこのキービジュアルを使用した巨大フォトスポットを設置。最終の東京・代々木公演では他会場とは異なる仕掛けが予定されているとのことだ。

また、9月17日にリリースされた15thシングル「お願いバッハ！」は既に売上40万枚を超え、自身が持つ「1stからのシングル連続初週売上40万枚超え作品数」を15作連続に更新した。

この勢いのまま『ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』を通じて、日向坂46はこれまでにないエネルギーとハッピーオーラを会場いっぱいに届けてくれるだろう。日向坂46とともに“ヤなことぜんぶ、笑いとばせる”瞬間を、ぜひ共有しよう。

■ライブ情報

ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」

09/20（土）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

09/21（日）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

09/27（土）広島・広島サンプラザホール

09/28（日）広島・広島サンプラザホール

10/01（水）福岡・マリンメッセ福岡A館

10/02（木）福岡・マリンメッセ福岡A館

10/13（月・祝）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

10/14（火）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

10/22（水）大府・大阪城ホール

10/23（木）大阪・大阪城ホール

11/19（水）東京・国立代々木競技場 第一体育館

11/20（木）東京・国立代々木競技場 第一体育館

11/21（金）東京・国立代々木競技場 第一体育館

■リリース情報

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「お願いバッハ！」

■関連リンク

日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」特設サイト

https://www.hinatazaka46.com/tour2025/

日向坂46 OFFICIAL WEBSITE

https://www.hinatazaka46.com/

■【画像】ツアー初日・宮城公演の模様

PHOTO BY 木村泰之

■【画像】ツアーキービジュアル 他