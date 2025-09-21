放送作家の野々村友紀子氏（51）が21日までに自身のインスタグラムを更新。TBSのバラエティー番組「アイ・アム・冒険少年」（後7・00）の恒例企画「脱出島」に出演することを報告した。

野々村氏は「ついに上陸、脱出島 夫婦の絆を確かめて、娘の成長を感じて、かけがえのない夏の思い出ができました」と報告。夫でお笑いコンビ「2丁拳銃」の川谷修士、愛娘らとの家族3ショットや海を背景に夫婦ショットを公開した。

さらに、島での経験を通して「水に火、食べ物など、当たり前にあるものがないのは不便だけど、普段の生活でのありがたみが増し増し！感謝して使わせてもらっています」と明かし、「島での時間は大変。でも、とても美しくて楽しかった！！ぜひご覧ください」とつづった。

22日に放送される同番組は「脱出島家族SP」と題して、野々村氏が家族とともに初参戦。“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太も17歳の長男・13歳の次男と親子で参戦し、この2組の家族をお笑い芸人のあばれる君が迎え撃つ。

この投稿にフォロワーからは「ステキなご家族です」「楽しみにしてます」「録画予約しました」などのコメントが寄せられた。