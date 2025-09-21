今田美桜『世界陸上』髪型話題 毎日変わる姿に注目も本日で見納め「今日はどんな」「ビジュが爆発してる」
『東京2025 世界陸上』最終日が、本日21日18時30分よりTBSで放送される。大会アンバサダーを務める俳優の今田美桜が、番組に連日出演しており、その髪型が話題となっている。
【写真】雰囲気が激変！前髪ありセミロング姿の今田美桜
13日より開幕した世界陸上だが、連日話題になっているのは今田の髪型。前髪を垂らしたポニーテールや髪を下ろしたセミロング、さらにおでこを全開にしたポニーテールなど、さまざまな髪型を披露しており、視聴者を楽しませてきた。
そんな今田が『世界陸上』で見せる姿も、本日21日で見納め。最終日の髪型に注目が集まるが、ネット上では「世界陸上で今田美桜ちゃんのビジュが爆発してる」「世界陸上見に行ったら今田美桜ちゃんいた！可愛すぎた」。
「今田美桜毎日毎日可愛すぎるんですが」「おいおい今日は髪の毛を下ろして前髪ありでちょーふわふわ可愛い今田美桜」「今田美桜ちゃん、、前髪ありも前髪なしも可愛すぎて天使」「残すところあと今日だけ 今日はどんな今田美桜に会えますかね？」などの声が出ている。
