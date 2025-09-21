出口夏希（写真はインスタグラム ＠natsuki__deguchi__official より）

写真拡大

　俳優の出口夏希（23）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。輝くデコルテと美脚が際立つドレス姿を披露した。

【写真】「スタイル良すぎ」デコルテ＆美脚輝くドレス姿を披露した出口夏希

　「第30回釜山国際映画祭 映画『万事快調　オール・グリーンズ』行ってきました」と報告し、オフショットをアップ。モノトーン柄が印象的なドレスは、肩を大きく露出させたオフショルダーに、両腕から流れるように結ばれたリボンがアクセントを添えている。スカート部分は前後差のあるアシンメトリーなデザインで、前からはスラリと伸びた美脚を披露した。

　この投稿にファンからは「きれいだよおお!!」「とってもすてきです」「すてきな衣装すごく似合っててきれいです」「スタイル良すぎ」「ビジュアルもさながら服も凄く魅力的でかわいい」などの声が寄せられている。