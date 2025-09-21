出口夏希、デコルテ＆美脚輝くドレスショット「スタイル良すぎ」「魅力的」
俳優の出口夏希（23）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。輝くデコルテと美脚が際立つドレス姿を披露した。
【写真】「スタイル良すぎ」デコルテ＆美脚輝くドレス姿を披露した出口夏希
「第30回釜山国際映画祭 映画『万事快調 オール・グリーンズ』行ってきました」と報告し、オフショットをアップ。モノトーン柄が印象的なドレスは、肩を大きく露出させたオフショルダーに、両腕から流れるように結ばれたリボンがアクセントを添えている。スカート部分は前後差のあるアシンメトリーなデザインで、前からはスラリと伸びた美脚を披露した。
この投稿にファンからは「きれいだよおお!!」「とってもすてきです」「すてきな衣装すごく似合っててきれいです」「スタイル良すぎ」「ビジュアルもさながら服も凄く魅力的でかわいい」などの声が寄せられている。
