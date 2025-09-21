Photo : Kazumi Oda

会議がつらいのは、アイデア不足ではなくヘッドセット不足かもしれない。

会議の時間は、仕事のなかで最も負担が大きい瞬間のひとつだ。長引けば耳が痛くなり、声はこもり、雑音に気を散らされる。そんな日常の小さな不快感を、静かに解消してくれる道具がある。それが Belfida MAGIC MIC III である。実際に使ってみると、88グラムという軽さと装着感、AIノイズキャンセルの効き方、そしてセキュリティ面の安心感まで、会議を変える手応えを感じた。

“あなたの声だけ”を届ける。AIクリアボイスマイク機能搭載の次世代ヘッドセット

耳も頭もラクになる装着感

筆者は頭が大きく、キャップは常にLサイズを選んでいる。日本人に多い特徴でもあり、締め付けが強いと感じる製品は少なくない。Belfida MAGIC MIC III は“緩めにのせる”感覚で装着でき、2時間以上の会議でも頭や耳の痛みはなかった。会議では音楽に合わせて動くわけではないので、このゆるさはむしろ適している。

キャップの上から装着してもぜんぜんきつくない。無茶苦茶軽く感じる。 Photo : Kazumi Oda

また、Belfida MAGIC MIC III は密閉型ではなくオープンエアー型である。密閉型では自分の声がこもり、プールの中で話しているような響き方になることがあるが、このモデルにはそれがない。声が自然に響くため、長時間の会話でも違和感が少ない。

生活音を82％カットするAIノイズキャンセル

公式仕様では最大82％の環境音を低減するとされている。実際に自宅のリビングで試したところ、子どもの声や家電の音は抑えられ、声だけがクリアに届いた。音圧は音楽用ヘッドホンに比べ控えめだが、その分、耳を酷使する感覚がなく、会議が長引いても疲れにくい。

アーム式マイクは目立ってなんぼ？

アーム式マイクは一見コールセンター的に見えるかもしれない。だが実際に会社で使ってみると、会議中であることに気づかれにくく、同僚から声をかけられることが減った。結果的に業務効率を守る“防御機能”のように働いた。

Bluetoothより安心？ ドングル接続の守秘性

MAGIC MIC III は Bluetooth 5.4 に対応しているが、専用ドングルで接続すれば外部からの傍聴リスクは低い。

Photo : Kazumi Oda

ドングルとヘッドセットは一対一で固定されており、公共の場や社外秘の会議でも安心できる。セキュリティを重視する現場にも向いている。

会議のストレスを減らすガジェットかも

Photo : Kazumi Oda

MAGIC MIC III は、軽さと装着感に優れ、AIノイズキャンセルとオープンエアー構造で自然な会話を実現する。耳や頭の負担が少なく、セキュリティ面の安心感もある。実体験での快適さと公式の仕様が一致しており、実用性は高い。

どんな人におすすめ？

● リモート会議が一日に何時間もある人

● 頭の大きさや締め付けで従来のヘッドセットが合わなかった人

● カフェやシェアオフィスなど雑音の多い場所で作業する人

● セキュリティを重視する業務に従事している人

● 長時間でも疲れにくいヘッドセットを探している人

これらに当てはまるなら、Belfida MAGIC MIC III は良い選択肢になるはずだ。

Belfida MAGIC MIC III は、会議の風景を静かに変える。そんな「ずっと探していた会議用ヘッドセット」になりえるかもしれない。

