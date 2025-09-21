モニアックに贈った鎧兜姿の絵画

今季から米大リーグのエンゼルスに移籍した菊池雄星投手が、背番号を譲ってくれたミッキー・モニアック外野手に和風の粋なプレゼントを贈ったことが明らかになった。エンゼルス中継でおなじみのレポーターが、写真と動画を添えて伝えている。

菊池は昨オフにFAとなりエンゼルス入り。その際、ライオンズ時代と、2022年のブルージェイズ移籍からつけてきた背番号「16」をモニアックから譲られていた。

米カリフォルニア州地元放送局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・ウェスト」のレポーターを務めるエリカ・ウェストンさんが自身のXで「ミッキー・モニアックがまだエンゼルスの一員だったスプリングトレーニング時に、ユウセイ・キクチに背番号16を譲った。今日、ユウセイはミッキーに感謝のサプライズで侍になった彼の絵画をプレゼントした」と伝えた。

鎧兜姿のモニアックが打席に立ち、刀を構えているサムライ風の絵画で、贈られたモニアックは菊池に「Wow！ ウソでしょう！ 信じられないほど素晴らしいよ！ こんなこと必要ないのに」「感謝しているよ」と伝えている。

モニアックは背番号「8」となりエンゼルスで春季キャンプに参加したものの、3月に解雇されロッキーズへ移籍。新天地では131試合で打率.272、24本塁打と自己最高の成績を残している。



（THE ANSWER編集部）