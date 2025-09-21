本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第4打席で今季53号ソロを放った。ナ・リーグ本塁打争いで、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）と並んでトップに浮上。7-5の勝利に貢献したが、大谷が打ったボールに驚きの声が上がっている。

全く力負けしなかった。5-4で迎えた6回、大谷は右腕ペゲーロが投じた外より高め99.9マイル（約160.7キロ）に反応。力のあるボールだったが、完璧にとらえた打球は左翼席へ飛び込んだ。打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）で、投げ終わったペゲーロは即座にうつむき、諦めたかのようなリアクションをとった。

ナ・リーグ本塁打争いで、遂にシュワーバーと並んでトップタイに。一時は4本差をつけられながらも巻き返した。MLB公式のサラ・ラングス記者のXによると、99.9マイルは大谷が本塁打にした投球の中でキャリア3番目に速い球だった。

日本ファンも「オオタニサン普通にホームラン打ってるけど相手の球100マイルじゃねーか」「100マイルを左中間にあの飛距離。ワケワカメ」「100マイルを流し打ちしてこの飛距離バグってるw」「100マイルのアウトハイを流してホームランは正真正銘の化け物ですよオオタニサン…」「何で高め100マイルの球を逆方向に飛ばせるんですか？（恐怖）」「100マイルを撃ち、100マイルを投げる選手って意味不明過ぎるな……」などともはや“困惑”の様子だった。



