

フォトセッションでカメラに向かって笑顔で手を振る高橋海人

長澤まさみ、永瀬正敏、高橋海人、大谷亮平、大森立嗣監督が21日、都内で行われた『おーい、応為』 完成披露上映会舞台挨拶に登壇した。本作にかける思いや極めたいことについて語った。

【写真】永瀬正敏や監督から「絵が上手い」と褒められ照れる高橋海人

江戸時代を代表する浮世絵師・葛飾北斎の弟子であり娘でもあった葛飾応為の人生を、長澤まさみ主演で描く。飯島虚心の 「葛飾北斎伝」（岩波文庫刊）と杉浦日向子 の「百日紅」（筑摩書房刊）を原作に、「日日是好日」「星の子」の大森立嗣が監督・脚本を務めた。

長澤まさみが、『MOTHER マザー』（’20）以来となる大森監督との再タッグで、初の時代劇に主演、ヒロイン・葛飾応為を熱演。応為の父・北斎を永瀬正敏、応為の友人で北斎の門下生・善次郎（渓斎英泉）を King & Prince の高橋海人、北斎の弟子の絵師・初五郎（魚屋北渓）を大谷亮平が演じる。

2年前に京都で行われた撮影を振り返った高橋は、「久しぶりに東京でこうやってお会いすると、この面々を前にすると身が引き締まります。しっかり緊張するなっていうか」と、錚々たるキャスト陣を前に緊張した面持ち。

かねてから時代劇への出演を熱望していたという高橋は、「自分がずっと絵が好きでやってきて、もちろん北斎の名前も知っていたので、ゆかりのある方の作品に出られることがすごく嬉しかった」と、オファーを受けた時の喜びを明かした。

本作で高みを目指す葛飾北斎にちなみ、「自身が極めたいこと」を聞かれると、高橋は意外な回答で会場を沸かせた。

「長生きしたいなって思ってて」と切り出した高橋は、「毎日お風呂の湯船に浸かるときに、危なくない程度に潜水しているんですよ」と告白。最高記録は2分に到達したと明かし、「記録をどんどん伸ばして、肺活量を鍛えたい」と熱弁。大きな目標を語った。

主演・長澤まさみ共演に永瀬正敏、高橋海人を迎え、大森立嗣が監督を務めた映画『おーい、応為』が、10月17日より東京テアトル・ヨアケ共同配給で全国公開。