吉本新喜劇の小寺真理(34)が21日までに自身のインスタグラムを更新。写真集を発売することを発表し、ダイエットに励むことを報告した。



【写真】今のままでも美スタイルだと思いますが

「61日後に写真集撮影するこてまりちゃん ダイエットするのがお久しぶりですので、無理せず、少しずつ運動量増やしつつ食事を押さえてゆきます。」と投稿。「動画で観たい方はTikTokのこてまりちゃんを検索して観てね」とつづり、食事の写真とヘソ出しのトレーニングウエアで自撮りをするショットを掲載した。続く投稿でも「60日後に写真集撮影をするこてまりちゃん 動画で、見たい方はTikTokをご覧下さい」と記し、食事と自撮りの写真を添えた。



フォロワーからは「ナイスバディ」、「ストイック過ぎるから心配です」、「腹筋の縦線が入るくらいが、ちょうど良いです」、「楽しみです」などの声が寄せられた。



小寺は2009年にNSC大阪校・女性タレントコース（※現在はない）５期生として入学。10年に吉本発ガールズユニット「つぼみ」に参加。１期先輩の山口綾子とお笑いコンビ「りんごあめ」を結成。解散後は13年に行われた「吉本新喜劇金の卵７個目オーディション」に合格、14年４月に吉本新喜劇デビュー。SNSではオフショットなどをたびたび投稿している。



（よろず～ニュース編集部）