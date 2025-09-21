今季限りで現役引退することを発表したＤｅＮＡ・森唯斗投手（３３）が２１日、神奈川・横浜市内の球団事務所で行われた引退会見に出席した。

身を退くことを決断した時期は「９月に入ってから」と明かした右腕。今季の１軍登板は１試合のみだったが、８月２８日の阪神戦（横浜スタジアム）で先発し、５回４安打２失点で勝利投手となった。森唯は「あの（阪神戦）時点ではまだ決めていなかった」と話したが、「あの登板で、投げる機会をいただいて、正直これでダメだったら終わりだなと言う覚悟はありましたし、あったので、自分にもいい刺激になっていい投球ができたのかなと思っている」とラスト登板を感慨深く振り返った。

古巣のソフトバンクでは７年連続で５０試合以上に登板するなどブルペンをけん引。２０１８年にはセーブ王も獲得した。２０２３年限りで古巣ソフトバンクを退団し、同年オフにＤｅＮＡに移籍。単身赴任で乗り込んだ横浜では２年間で計１５試合に登板、２勝３敗で「何もできなかった。そこは申し訳なかったなと思っています」と話したが、常勝軍団でもまれたリーダーシップとおとこ気あふれるキャラクターで、多くの後輩たちから慕われた。

会見後、入江、山崎、佐野、山本、堀岡、三森、石田裕、竹田が花束を持ってサプライズで“乱入”。それぞれ「大好きです」「もっと一緒に野球をやりたかった」などと愛あふれる感謝の言葉を贈り、人望の厚さを物語っていた。