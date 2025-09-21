色んな表情のジャック！セガプライズ ディズニー『Tim Burton's The Nightmare Before Christmas』 グッズ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年9月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』 フェイスプチマスコットを紹介します☆
セガプライズ ディズニー『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』 フェイスプチマスコット
登場時期：2025年9月19日より順次
サイズ：全長約5×2×4cm
種類：全4種（ノーマル、にっこり、口開け、口閉じ）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、ディズニー映画『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』の主人公「ジャック・スケリントン」のフェイスプチマスコットが登場！
白く、コロンと丸いフォルムがかわいらしく、全長約5×2×4cmとコンパクトなサイズ感もポイントです。
ラインナップは異なる表情をデザインした全4種類。
どれも「ジャック・スケリントン」の特徴的なお顔が目をひきます。
ノーマル
「ジャック・スケリントン」をデザインしたノーマルバージョンのマスコット。
大きな目や横に長い口元がインパクトたっぷり！
にっこり
にっこりと微笑む「ジャック・スケリントン」
口角を上げてほほ笑む、優しい表情に癒やされます☆
口開け
口を開いている「ジャック・スケリントン」のマスコット。
何か言いたそうな表情が愛らしさ満点です！
口閉じ
口を閉ざした「ジャック・スケリントン」のマスコットもラインナップ。
眉間にシワを寄せた表情も注目ポイントです☆
バッグなどにつけて楽しめる「ジャック・スケリントン」のユニークなお顔形マスコット。
セガプライズの『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』 フェイスプチマスコットは、2025年9月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
