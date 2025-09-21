セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年9月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』 フェイスプチマスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』 フェイスプチマスコット

登場時期：2025年9月19日より順次

サイズ：全長約5×2×4cm

種類：全4種（ノーマル、にっこり、口開け、口閉じ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、ディズニー映画『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』の主人公「ジャック・スケリントン」のフェイスプチマスコットが登場！

白く、コロンと丸いフォルムがかわいらしく、全長約5×2×4cmとコンパクトなサイズ感もポイントです。

ラインナップは異なる表情をデザインした全4種類。

どれも「ジャック・スケリントン」の特徴的なお顔が目をひきます。

ノーマル

「ジャック・スケリントン」をデザインしたノーマルバージョンのマスコット。

大きな目や横に長い口元がインパクトたっぷり！

にっこり

にっこりと微笑む「ジャック・スケリントン」

口角を上げてほほ笑む、優しい表情に癒やされます☆

口開け

口を開いている「ジャック・スケリントン」のマスコット。

何か言いたそうな表情が愛らしさ満点です！

口閉じ

口を閉ざした「ジャック・スケリントン」のマスコットもラインナップ。

眉間にシワを寄せた表情も注目ポイントです☆

バッグなどにつけて楽しめる「ジャック・スケリントン」のユニークなお顔形マスコット。

セガプライズの『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』 フェイスプチマスコットは、2025年9月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

