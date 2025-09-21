◇セ・リーグ 巨人―中日（2025年9月21日 バンテリンD）

巨人が電光石火の4連打で初回に一挙2点を先制。日米通算200勝をかけて先発する田中将大投手（36）の登板前に早速援護した。

前回登板した14日の阪神戦（甲子園）で5年ぶりの2桁勝利を達成するなど現在4連勝中の相手先発左腕・大野雄大投手（36）に対し、2位再浮上とマー君援護に燃える巨人打線がいきなり襲いかかる。

1番・丸が4球目直球を中前打すると、2番・キャベッジも2球目直球を左前打、3番・泉口は初球カットボールを右前打して3連打で無死満塁。

ここで打席に入った2試合連続アーチ中の4番・岡本は2球目の外寄り直球を右中間への適時二塁打として2点を先取した。

岸田、中山が連続で内野ゴロに倒れて走者は塁に釘付け。前日20日の広島戦（東京D）では決勝の押し出し死球だった7番・リチャードが2日連続死球で2死満塁とさらにチャンスは広がったが、3試合連続マルチ安打中の新人・浦田が投ゴロに倒れて3点目は入らなかった。

▼岡本 みんながいい形でつないでくれたので、自分も続くことが出来て良かったです。