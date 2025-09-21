リヴァプールのOBであるジェイミー・レドナップ氏はチェルシーに2-1で勝利したマンチェスター・ユナイテッドを称賛した。



開始早々の5分にチェルシーの守護神GKロベルト・サンチェスが退場したことで、数的有利な状況で試合を進めることができたユナイテッドは14分にブルーノ・フェルナンデスがゴールを決めると、37分にはカゼミロが追加点を奪い、2点のリードを確保した。



しかし、前半ATにカゼミロが2枚目のイエローカードをもらい、退場。そのため後半はチェルシーペースで試合が進み、ピンチを迎えるシーンも少なくなかった。80分に失点を許してしまったユナイテッドだったが、体を張った守備で同点ゴールは許さず。大雨の中行われたビッグマッチで2-1の勝利を果たした。





前節のマンチェスター・ダービーは0-3で敗戦するなど、厳しい視線が集まっていたユナイテッドだが、気持ち溢れるプレイで勝利を手にした。そんななか、この勝ち点3はユナイテッド、そして手腕が疑問視されていたルベン・アモリム監督にとっても価値あるものだったと、レドナップ氏は考えている。「これはアモリム監督にとってマンチェスター・ユナイテッドの監督として達成した最大の成果だ。少なくともホームでは間違いなくそうだ。今日は彼にとって大きな出来事だった。カゼミロが退場処分を受けてからは緊迫した展開になり、最後まで持ちこたえられるか不安だった」「しかしブルーノ・フェルナンデスは素晴らしかった。特に後半は。彼が戦いを引っ張った。大きな試合だったけど、これを土台に築いていかなきゃならない。これから2試合、3試合、4試合と勝ち続けなければならない」「正直言って、とんでもない試合だった。交代選手も戦術変更も、時々ついていくのが大変だった。でも、あまりのカオスぶりにむしろ楽しかったよ」（英『Sky Sports』より）今シーズンもここまで厳しい視線が送られているアモリム・ユナイテッドだが、この勝利から波に乗ることができるか、注目だ。