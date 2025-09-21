アニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』2026年1月放送開始決定で新ビジュアル公開
『僕のヒーローアカデミア』の公式スピンオフ作品、『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』のアニメ第2期が2026年1月から始まることが決定し、新しいビジュアルが公開されました。
発表は、京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2025の『僕のヒーローアカデミア』ステージに、『ヴィジランテ』灰廻航一役・梅田修一朗さんがシークレットゲストとして登壇する形で行われました。
『僕のヒーローアカデミア』
ご来場&ご視聴ありがとうございました!#山下大輝 さん #岡本信彦 さん#内山昂輝 さん、シークレットゲスト
『#ヴィジランテ』から #梅田修一朗 さん
和服でお送りしました。
配信アーカイブ
◤
TVアニメ『#ヴィジランテ』
第2期2026年1月放送決定
新キャラクタービジュアル公開
◢
いよいよ10/4より放送となる#ヒロアカ FINAL SEASONと
合わせてぜひお楽しみください💥
第2期制作決定映像
発表されたビジュアルはポップ☆ステップ、航一、ナックルダスターが並んだ立ち姿。梅田さんは「いよいよ2026年1月より『ヴィジランテ』第2期スタートです！航一たちにまた会えるのがずっと楽しみでした。デクたちの物語はついにクライマックスを迎えますが、外伝という形で、航一たちを通してまだまだヒロアカの世界に浸ってもらえたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします！」とコメントを寄せています。
アニメ第2期の制作は2025年6月に発表されていました。
第2期制作決定映像｜TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期 2026年放送決定！ - YouTube
なお、2025年10月からは『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』が放送されることになっています。
◆『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期
・スタッフ
原作：古橋秀之、別天荒人、堀越耕平
監督：鈴木健一
シリーズ構成・脚本：黒田洋介
キャラクターデザイン：吉田隆彦
美術監督：渡辺幸浩
色彩設計：のぼりはるこ
撮影監督：張盈穎
3DCG監督：佐々木瑞生
編集：廣瀬清志
音楽：林ゆうき、山城ショウゴ、古橋勇紀
音響監督：三間雅文
プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ
アニメーション制作：ボンズフィルム
・キャスト
灰廻航一：梅田修一朗
ポップ☆ステップ：長谷川育美
ナックルダスター：間宮康弘
傷顔の男：八代拓
© 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会