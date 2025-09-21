イースタン・リーグのオイシックスは２１日、前広島で昨季から在籍していた薮田和樹投手が今季限りで退団すると発表した。

薮田は亜大から１４年ドラフト２位で広島に入団。２３年までの９年間で通算２３勝１１敗の成績を残した。２３年オフに戦力外となり、翌２４年からイースタン参入が決まっていたオイシックスに入団。２４年３月のイースタン開幕戦（対ヤクルト）に先発するなど、ＮＰＢ復帰を目指していた。今季は２１試合に登板して２勝８敗、防御率４・６２だった。

【薮田投手コメント】

２年間という短い間でしたが自分に挑戦する機会を与えていただきありがとうございました。

ファームリーグ参加１年目という貴重なタイミングでこのチームに携われたことは野球人としてとても貴重な経験となりました。新潟県に来ること自体がはじめてでしたが、温かい県民性とスポーツ熱の高さに驚きと可能性を感じました。オイシックス新潟アルビレックスＢＣの更なる発展を願うともに私自身も自分を高めるための挑戦を続けていきたいと思います。

オイシックス新潟アルビレックスＢＣ関係者の皆様、サポーターの皆様、２年間本当にありがとうございました！またお会いできる日を楽しみにしています！