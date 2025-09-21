俳優の武田真治（52）が21日、プロ野球の日本ハム―ロッテ（エスコンフィールド）で「人生初の始球式」に登場。鍛え上げられた肉体を披露し“想定外”の投球を披露し、スタンドの爆笑をさらった。

ファーストピッチセレモニーに北海道出身の武田がサックスを持って登場すると、スタンドは大歓声。シーズン中の真剣勝負前にグラウンドに足を踏み入れるのは初めてと明かし、緊張気味に「国民的筋肉のおじさん」と自己紹介。つかみはOKでマウンドに上がると、振りかぶってから意表を突くスクワットで爆笑を巻き起こした。さらに、ユニホームを脱ぎブルーのタンクトップ姿になり筋肉美を披露。大きな歓声と拍手が沸く中、注目の投球はマッスルパワーとは程遠い山なりのワンバウンド投球。最後にきっちりと“落とし”観衆を爆笑させた。「直前までパンプアップしていたら筋肉が震えて…。体にオイルを塗ったらボールが滑って…」と投球後のインタビューでまさかの“言い訳”。緊張から解き放たれた武田は笑顔でスタンドに手を振り引き揚げると思いきや…最後に腕立て伏せを敢行。「マッスル〜！」「筋肉おじさ〜ん！」などの掛け声と拍手が送られ満足げにベンチ裏に引き揚げた。

武田はファーストピッチ出演が決まった際、球団を通じて「このたび、北海道日本ハムファイターズさんの本拠地『エスコンフィールドHOKKAIDO』で、ライブパフォーマンスをさせていただくことになりました。あわせてファーストピッチを行わせていただくことになりました。意外にも人生初の始球式です。精いっぱいの練習をしてのぞむつもりです」と意気込みを語っていた。

試合後にはサックスの演奏も行う。