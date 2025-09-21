池畑慎之介、45年にわたる自身のマネジャーで親友の死去を報告「去年の忘年会までは、良く食べ良く飲み良く笑い」
歌手・タレントのピーターこと池畑慎之介（73）が21日、自身のインスタグラムを更新。個人事務所マネジャーが死去したことを伝えた。
【写真】祭壇の写真を添えて…45年にわたるマネジャーの死去を報告した池畑慎之介
池畑は「個人事務所マネージャー、丸山薫が旅立ちました」「9月13日……珍しく夢で丸山さんを、抱き締め号泣してる自分が居て…胸騒ぎで目が覚めました。それからしばらくして訃報が届きました」と報告した。
「彼女が25歳、ピーが28歳PARCO劇場『あやかしの鼓』出演の折り、文学座の稲野和子さんのお手伝いしてた、薫さんと意気投合して仲良くなりました」とし「それから45年の月日が流れて、親友としてマネージャーとして、濃密な時間をたくさん過ごしてきました。去年の忘年会までは、良く食べ良く飲み良く笑い、普段と変わらずでした」と振り返り、「今年になり、ピーのライブ(丸の内コットンクラブ)も、いつもは、受付にて着物を着てお客様にご挨拶出来てたのに、憎き病魔には勝てず、天に召されてしまいました」とつづった。
そして、「これまで、公私にわたり丸山薫さんと、関わってこられた方々に、昨日9月20日にお通夜、密葬でお見送りしましたこと、ご報告致します。ありがとうございました…合掌」と故人を偲んだ。
