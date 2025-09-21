2025年8月に「1BTC＝12万ドル（約1800万円）」で最高値更新！ もし3月に“100万円”投資してたら、いくらになってた？ 大手調査機関の「年末20万ドル予測」の根拠も解説

2025年8月の最高値更新とその背景

2025年8月、図表1のとおり、ビットコインはついに1BTC＝12万ドル（約1800万円）を突破しました。

図表1





もし100万円投資していたら？ 資産シミュレーション

TradingView ビットコイン／米ドル 日足チャート前提として、2024年にアメリカの証券取引委員会（SEC）がビットコインの現物ETFを承認しました。これにより、株と同じように証券口座から投資できる環境が整い、資金流入の土台が築かれました。その上で、アメリカで物価の高止まりや景気後退への不安が広がるなか、投資家の間では「現金を持っていても目減りするのでは」との警戒感が強まりました。その結果、金のように価値を守る存在として、ビットコインが「デジタル・ゴールド」と呼ばれ注目されています。特に、アメリカの中央銀行（FRB）が今後利下げに動くのではないかという観測が出たことや、投資信託のように証券口座で簡単にビットコインを買える仕組み（ETF）が広がったことが追い風になりました。こうした資金流入が積み重なり、最高値更新を後押ししたのです。

仮に2025年3月、1BTC＝7万ドル台（約1050万円）のときに100万円分を購入したとします。その後、8月には12万ドル（約1800万円）に上昇し、100万円は約170万円に増加します。さらに、大手調査機関が予測する年末20万ドル（約3000万円）に達すれば、最初の100万円は、約285万円まで膨らみます。

こうした大きな値動きはリスクでもありますが、足元のように継続的な上昇トレンドにある局面では、利益確定のタイミングさえ大きく間違えなければ、初心者でも比較的リターンを得やすい環境と言えます。



大手調査機関が予測する「年末20万ドル」の根拠

アメリカの大手調査会社ファンドストラットのリサーチ責任者、トム・リー氏は「ビットコインは年末までに20万ドルに到達する可能性がある」と予測しています。その背景には大きく3つの要因があると考えられます。

まずは、FRBの利下げ観測です。8月の最高値更新時にも相場を支える要因となりましたが、年末に向けた上昇を予測するうえではさらに重要視されています。

金利が下がれば預金や国債の魅力が薄れ、株式やビットコインに資金が流れやすくなります。仮想通貨は金融政策の影響を受けやすく、雇用の弱まりから市場では年内の利下げが意識されています。FRBが実際に利下げに動けば、第4四半期の相場上昇につながる可能性があります。

次に、ビットコインには年末に値上がりしやすい傾向（アノマリー）があります。図表2のとおり、過去10年以上を振り返ると、第4四半期（10～12月）は大幅に上昇する年が多く、平均で＋85％超のリターンを記録しています。

図表2



CoinGlass ビットコイン 四半期リターン (%)

さらに、2024年に行われた半減期、いわゆるビットコインの新規発行量が半分になる4年に1度のイベントの影響も続いています。発行量が減った状態で需要が拡大すれば、価格は自然に上がりやすくなります。

こうした「金融緩和の追い風」「年末アノマリー」「供給減少」という3つの要因が重なり、2025年末までに20万ドルという水準が現実味を帯びています。

ただし、景気悪化や規制強化、為替変動といったマイナス要因が出れば、下落に転じる可能性もあるため、強気予測をうのみにせず冷静に判断する必要があります。



ビットコインとの現実的な向き合い方

ビットコインは、短期間で大きな利益を狙える一方、急落すれば含み益が一瞬で消えるリスクもあります。全てを投じるのではなく、値上がりの可能性と下落リスクの両面を意識することが大切です。つまり、生活資金を守りながら、戦略的に組み入れる姿勢が、長期的に安定した投資につながります。



出典

TradingView ビットコイン／米ドル 日足チャート

CoinGlass ビットコイン 四半期リターン (%)

執筆者 : 諸岡拓也

2級ファイナンシャル・プランニング技能士