杉浦太陽、三男・幸空（こあ）くんが夢空（ゆめあ）ちゃんにミルクあげる兄妹写真公開「すっかりお兄ちゃん」「癒される」と反響
【モデルプレス＝2025/09/21】俳優の杉浦太陽が9月20日、自身のInstagramを更新。三男・幸空（こあ）くんが第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんにミルクをあげる兄妹の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】杉浦太陽、三男＆第5子次女の微笑ましい2ショット
杉浦は「兄妹 コアとユメの絆」とつづり、幸空くんが夢空ちゃんにミルクをあげる微笑ましい写真を公開。「コア兄ちゃんって呼んで欲しいんだって」と幸空くんが話していたことも明かしていた。
この投稿に、ファンからは「すっかりお兄ちゃん」「微笑ましくてずっと見れちゃう」「優しすぎる」「癒される」「素敵な写真すぎる」と反響が寄せられている。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆杉浦太陽、三男＆第5子次女の兄妹ショット披露
