「ぼっち・ざ・ろっく！」のプラモデル「30MP 喜多郁代」のパッケージ画像初公開！9月27日発売予定
【30MP 喜多郁代】 9月27日 発売予定 価格：4,840円
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 喜多郁代」のパッケージ画像を公開した。発売は9月27日を予定しており、価格は4,840円。
本製品は、アニメ「ぼっと・ざ・ろっく！」に登場する結束バンドのメンバー「喜多郁代」を、同社のプラモデルブランド「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」より商品化したもの。
今回同ブランドの公式Xアカウント「30 MINUTES PREFERENCE公式SNS」にて本製品のパッケージ画像が初公開されており、結束バンドの黒いTシャツを着てピースをする喜多郁代の姿が描かれたデザインとなっている。
【#パッケージ画像初公開】- 30 MINUTES PREFERENCE公式SNS (@30mpreference) September 21, 2025
2025年9月27日(土)発売予定
30MP 喜多郁代
#30ML #30MP #プラモデル #喜多郁代 #ぼっち・ざ・ろっく！
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス