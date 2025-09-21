【30MP 喜多郁代】 9月27日 発売予定 価格：4,840円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 喜多郁代」のパッケージ画像を公開した。発売は9月27日を予定しており、価格は4,840円。

本製品は、アニメ「ぼっと・ざ・ろっく！」に登場する結束バンドのメンバー「喜多郁代」を、同社のプラモデルブランド「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」より商品化したもの。

今回同ブランドの公式Xアカウント「30 MINUTES PREFERENCE公式SNS」にて本製品のパッケージ画像が初公開されており、結束バンドの黒いTシャツを着てピースをする喜多郁代の姿が描かれたデザインとなっている。

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス