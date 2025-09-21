Ä¹Åè°ìÌÐ¡¡¼ýÏ¿ÅÓÃæÂàÀÊÁûÆ°¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬±ê¾å¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¡×¡¡¸åÆüÃÌÌÀ¤«¤·¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÅÓÃæÂàÀÊÁûÆ°¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯!¶âÍËÆüSP¡×¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¶ÛµÞ!ÆÃ¼ìº¾µ½SP¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃÈÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÌÐ¤¬¥¯¥¤¥º¤Î²óÅú¤ò½ä¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¡£¡Öµ¢¤ë¤è!¥Þ¥¸¤Ç!¡×¤È¡¢MC¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶ÌÐÍº¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÀÊ¤òÎ©¤Á¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò³°¤¹¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¥»¥Ã¥È¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤ÏÉ½¾ð¤ò¼º¤Ã¤ÆÄÀÌÛ¤·¡¢¹â¶¶¤ÏÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¦¤í¤¿¤¨¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È°ìÌÐ¤ÏÌµ¸À¤ÇÌá¤ê¡¢¡Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¸«¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤è¡£2¿Í¡ÊÎÉ½ã¡¢¹âÅè¡Ë¤¬¤º¡¼¤Ã¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£2¿Í¤¬²¶¤Î¤³¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¼ýÏ¿¤ËºÆ¤Ó»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÌÐ¤Ï¡Ö2»þ´ÖÆÃÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤Ã¤«¤Çµ¢¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ2ÆüÁ°¤Ë·è¤á¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Î¹â¶¶¤¬²¶¤ÎÅú¤¨¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡£¤³¤³¤Çµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡È²¶µ¢¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£²¶¤ÎÃæ¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤Ï½Ð¤¿¤Ê¤È¡£ÊÌ¤Ë2»þ´ÖÈÖÁÈÁ´Éô¤¤¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Î¼¡¤Î½µ¡¢¤Þ¤¿¼ýÏ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤¢¤ì¡Êµã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ë¤Ï±éµ»¤À¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¹â¶¶¤¬¸À¤¤½Ð¤·¡£¤Æ¤á¤¨¡¢¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤³¤ÎÌîÏº¡ª¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈÀ©ºî¤Î¸¤¡É¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç±ê¾å¤·¤¿¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬±ê¾å¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¡£±ê¾å¤Ã¤ÆºÇ¶áÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£